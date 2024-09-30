Закон про оподаткування на час воєнного стану запрацює заднім числом

17 вересня Верховна рада ухвалила за основу законопроєкт №1416-д «Про особливості оподаткування на період воєнного стану». У другому читанні, за словами народного депутата Ярослава Железняка, законопроєкт розглянуть вже наступного тижня. Попри те, що його ухвалять у середині жовтня, він набере чинності з 1 жовтня, як це прописано в документі.

Що зміниться для найманих працівників

Із 1 жовтня зросте сума військового збору, що сплачується із зарплат найманих працівників. Якщо зараз ідеться про 1,5% від зарплати, то після ухвалення законопроєкту із 1 жовтня на зарплату нараховуватиметься 5% військового збору.

Хоча податок на доходи фізичних осіб залишиться тим же – 18%, загальні відрахування із зарплати через збільшення військового збору зростуть з 19,5% до 23%.

Скільки податків треба буде заплатити із зарплати

Зараз із кожної тисячі гривень зарплати найманого працівника відраховується 195 грн – 18% ПДФО і 1,5% військового збору. За новим законодавством, сума оподаткування зросте до 230 грн з кожної тисячі гривень зарплати. Тобто різниця становитиме 35 грн на тисячу гривень зарплати.

Із зарплати у 20 тис. грн зараз відрахування становлять 3,9 тис. грн, а з 1 жовтня сума податків становитиме 4,6 тис. грн.

Окрім того, роботодавці сплачують зі зарплати найманих працівників Єдиний соціальний внесок у розмірі 22%.

Як писав ZAXID.NET в матеріалі «Україні потрібні робітники», середня зарплата по Україні становить 19 тис. грн, у Львівській області – 20,5 тис. За даними Держстату і Пенсійного фонду, середня зарплата в Україні за підсумками другого кварталу 2024 року становить 18,8 тис. грн, прогнозується її зростання до кінця року до 21,8 тис. грн.