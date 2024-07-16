Першу на українсько-польському кордоні кімнату матері й дитини відкрили у Краківці
Новини Львова від ZAXID.NET за 16 липня
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У вівторок, 16 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Потрібні оператори дронів. У Львові рекрутери Сухопутних військ набирають охочих долучитися до війська.
- Лікували важкі опіки. Львівські медки врятували ніжки дворічної дівчинки від ампутації.
- Переведення годинників скасували. 27 жовтня Україна востаннє перейде на зимовий час і після цього стрілки годинника більше не переводитимуть.
- Кімната матері і дитини на кордоні. Місце для відпочинку і дозвілля облаштували в пункті пропуску «Краківець – Корчова».
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