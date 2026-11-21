Новий чемпіон світу Формули-1 виграв кваліфікацію Гран-прі Лас-Вегаса, але втратив поул
Андреа Кімі Антонеллі показав найкращий час, втім основну гонку він першим не розпочне
Пілот команди Mercedes Андреа Кімі Антонеллі посів перше місце за підсумками кваліфікації Гран-прі Лас-Вегаса Формули-1, випередивши Макса Ферстаппена з Red Bull. Однак італієць не стартуватиме з першої позиції через штраф, отриманий перед гонкою.
У вирішальному сегменті кваліфікації Антонеллі проїхав коло за 1:33.893. Це дозволило йому залишити позаду себе Ферстаппена (1:34.151) та свого напарника по Mercedes Джорджа Расселла (1:34.224).
Попри найкращий час, Антонеллі, чемпіон світу сезону-2026, втратить п'ять позицій на стартовій решітці через заміну елементів силової установки. Таким чином, поул-позиція перейде до Ферстаппена, який стартуватиме першим, а італійський гонщик розпочне гонку з шостого місця.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Невдало кваліфікація склалася для обох пілотів Ferrari. Шарль Леклер та Льюїс Гемілтон не змогли пробитися до фінального сегмента, посівши 11-те та 12-те місця відповідно.
Третім на старті Гран-прі Лас-Вегаса буде Джордж Расселл, а до першої десятки також увійшли Ландо Норріс, Ісак Аджар, Арвід Ліндблад, Оскар Піастрі, Ліам Лоусон, П'єр Гаслі та Франко Колапінто.
Основні перегони Гран-прі Лас-Вегаса відбудуться вранці в неділю, 22 листопада, за київським часом.