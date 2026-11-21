Ферстаппен, Антонеллі та Расселл – перші троє у кваліфікації

Пілот команди Mercedes Андреа Кімі Антонеллі посів перше місце за підсумками кваліфікації Гран-прі Лас-Вегаса Формули-1, випередивши Макса Ферстаппена з Red Bull. Однак італієць не стартуватиме з першої позиції через штраф, отриманий перед гонкою.

У вирішальному сегменті кваліфікації Антонеллі проїхав коло за 1:33.893. Це дозволило йому залишити позаду себе Ферстаппена (1:34.151) та свого напарника по Mercedes Джорджа Расселла (1:34.224).

Kimi goes quickest - what a climax to qualifying! #F1 #LasVegasGP https://t.co/J0WroQ4odE — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

Попри найкращий час, Антонеллі, чемпіон світу сезону-2026, втратить п'ять позицій на стартовій решітці через заміну елементів силової установки. Таким чином, поул-позиція перейде до Ферстаппена, який стартуватиме першим, а італійський гонщик розпочне гонку з шостого місця.

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KIMI ANTONELLI GOES QUICKEST IN QUALIFYING!! #F1 #LasVegasGP https://t.co/O5pHluaDNz — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

MAX VERSTAPPEN WILL START FROM POLE POSITION FOR THE LAS VEGAS GRAND PRIX ? *Kimi Antonelli was quickest in qualifying but has a five-place grid penalty for the race #F1 #LasVegasGP https://t.co/2RefE1PH1F — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

Невдало кваліфікація склалася для обох пілотів Ferrari. Шарль Леклер та Льюїс Гемілтон не змогли пробитися до фінального сегмента, посівши 11-те та 12-те місця відповідно.

Третім на старті Гран-прі Лас-Вегаса буде Джордж Расселл, а до першої десятки також увійшли Ландо Норріс, Ісак Аджар, Арвід Ліндблад, Оскар Піастрі, Ліам Лоусон, П'єр Гаслі та Франко Колапінто.

QUALIFYING CLASSIFICATION The final rundown after a thrilling battle #F1 #LasVegasGP https://t.co/K3CxKYG2Fl — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

Основні перегони Гран-прі Лас-Вегаса відбудуться вранці в неділю, 22 листопада, за київським часом.