Улюблений серіал і попкорн – ідеальний план на вечір

Четвертий сезон одного з найпопулярніших серіалів Америки, на який так чекали українські глядачі, вже можна побачити на SWEET.TV. Нові серії на сервісі з’являються одночасно з усім світом! Тож без спойлерів та без очікувань, саме час переглянути комедійно-детективний серіал українською без реклами і доплати на SWEET.TV.

У новому сезоні глядачі зустрінуться з вже знайомими героями. Серед зіркового касту – Стів Мартін, Мартін Шорт і Селена Гомес. За три сезони, які також, звісно, можна побачити на SWEET.TV, у серіалі зіграли Стінг, Пол Радд, Мел Брукс, Емі Шумер, Ширлі Мак-Лейн, Меттью Бродерік, Меріл Стріп, Джессі Вільямс, Натан Лейн та інші.

Серіал щороку отримує нагороди. Він здобув високі рейтинги та завоював любов гладачів по всьому світу. Гарна новина для всіх шанувальнків: історію вже продовжили щонайменше ще на сезон.

Сюжет серіалу

Сюжет серіалу «Убивства в одній будівлі» точно припаде до душі шанувальникам драматично-комедійних заплутаних історій з затишною атмосферою. Троє сусідів захоплюються детективним подкастом. Вони вже розплутали три загадкові злочини, які скоїли в їхньому елітному будинку. Але цього разу це – дуже особиста справа. В центрі подій – друг та дублер Чарльза (Стіва Мартіна). Перед героями постає питання, чи зумисно обірвали історію його життя. Крок за кроком головні герої наближаються до розгадки, але такої небезпечної справи ще не було. Таємничі написи, шифри та загадки минулого, напружені моменти і несподівані сюжетні повороти. То хто скоїв злочин і які в нього справжні плани?

Саме час вирушити у захопливу подорож з героями та полоскотати нерви разом зі SWEET.TV. Всі сезони вже доступні на телевізорі, смартфоні, ПК і планшеті.

Цікаві фан-факти про серіал: нагороди, несподіванки, актори

Колосальний успіх чекав історію з перших серій. Наразі серіал офіційно став:

найпопулярнішою прем’єрою комедії в історії платформи Hulu;

одним з найпопулярніших оригінальних шоу Америки.

Загалом серіал вже має 64 нагороди, серед яких 7 «Еммі». Рейтинг на IMDb – 8,1. Середній рейтинг чотирьох сезонів на Rotten Tomatoes ― 96%

Ідея створити таке шоу прийшла Стіву Мартіну років 10 тому. Спочатку героями мали бути три пенсіонери, які одержимі розкриттям злочинів, але занадто старі та втомлені, щоб виходити на вулицю. У серпні 2022 року Стів Мартін розповів в інтерв'ю, що це, ймовірно, буде його остання поява у кіно, оскільки він не має наміру шукати нові, навіть епізодичні, ролі після завершення виробництва серіалу.

Цікаво, що Стів Мартін і Мартін Шорт (виконавець однієї з головних ролей) ― давні друзі. Вони познайомилися на зйомках фільму «Троє амігос!» (1986) і разом знялися в декількох стрічках, серед яких ― легендарна історія «Батько нареченої» (дві частини).

Тим часом подкаст про злочини, фанатами якого є герої, заснований на подкасті журналістських розслідувань Serial, який веде Сара Кеніг. Тіна Фей, яка грає ведучу подкасту у серіалі, має схоже ім'я ― Сінда Каннінг.

Новий сезон – ідеальний варіант для осені

Уважні глядачі вже навпевно зауважили, що у ліфті в будівлі, де мешкають герої, немає кнопки з цифрою 13. Це не випадковість: як і більшість реальних старих висотних резиденцій у Нью-Йорку, Arconia з серіалу не має 13-го поверху. Це пов’язано з лихою славою числа. Страх перед ним навіть має свою назву – трискадекафобія.

Нові і улюблені серіали – на SWEET.TV

Серіалів забагато не буває. На SWEET.TV можна без реклами переглянути найсвіжіші новинки та стару добру класику (саме те для затишних осінніх вечорів). Жовтень ідеально підходить атмосферою для перегляду: «Убивства в одній будівлі», «Як я зустрів вашу маму», «Футурами», «Відчайдушних домогосподарок», «Касла», «Ведмедя», «Теорії брехні» та інших популярних історій. Також варто переглянути українські хіти: «Перші ластівки», «Новенька», «Дільничний з ДВРЗ».

Серіали на SWEET.TV входять до передплати. А кожен новий глядач може отримати доступ до контенту найбільшої передплати SWEET.TV безкоштовно на 7 днів. Телебачення, кіно, мультфільми, серіали, освітній контент ― все це буде на телевізорі, комп’ютері, планшетах і смартфонах родини. Щоб підключити тестовий період, навіть картку приєднувати не потрібно.

Маленький спойлер: вже невдовзі на SWEET.TV – неймовірно круті прем’єри.