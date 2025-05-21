Відкрити А7 планують у вересні 2025 року

В Івано-Франківську на вулиці Галицькій, 57 зводять торговий центр А7 площею понад 10 тис. м2. Відкриття ТРЦ планується на вересень 2025 року, повідомили у Retail&Development Advisor.

«Торговельний центр А7 в Івано-Франківську будується у центрі міста – в найбільш насиченій пішохідним та автомобільним трафіком локації поруч з ратушею, центральним ринком та парком», – зазначили в консалтинговій компанії.

Загальна площа ТРЦ – 10,1 тис. м2, з них 7,5 тис. м2 відведуть під торгові майданчики. Серед вже підписаних орендарів – дитячий розважальний центр Fly Kids, ювелірні мережі «Золота Країна» та Love you, Prostor, хімчистка Perfetto, магазин солодощів Cherry berry та «Люксоптика». Протоколи про наміри підписали відомі польські бренди Half Price, CCC та Sinsay.

На четвертому поверсі А7 розмістять дитячий розважальний центр. Відкрити ТРЦ на вулиці Галицькій, 57 планують у вересні 2025 року.