Черга до центру вакцинації у Празі. У Чехії від коронавірусу вакциновано 62,9% населення

Новий уряд Чехії у середу, 19 січня, відхилив указ попереднього уряду, який зобов’язував людей похилого віку і окремих професій робити щеплення від коронавірусу, повідомила агенція Associated Press.

Попередній уряд, який очолював прем’єр-міністр Андрей Бабіш, на початку грудня видав указ, згідно з яким вакцинація від коронавірусу для людей віком від 60 років, а також для медичного персоналу, поліцейських, пожежників і студентів-медиків мала стати обов’язковою з березня. Але у другій половині грудня на зміну уряду Бабіша прийшов новий, який очолив Петр Фіала.

«Ми домовилися, що вакцинація проти Covid-19 не буде обов’язковою», – сказав Фіала.

Водночас у чеському уряді наголосили, що вважають вакцинацію єдиним способом припинити пандемію коронавірусу.

Раніше у чеських містах пройшли кілька протестних акцій противників вакцинації.

У Чехії повністю від коронавірусу вакциновано 62,9% населення. Цей показник є нижчим за середній у Євросоюзі. Крім того, 3,4 млн людей у Чехії з населенням 10,5 млн людей отримали бустерну дозу вакцини.