В'їзна вежа Новобогородицької фортеці

У Дніпрі створили цифрову реконструкцію Новобогородицької фортеці XVII ст, яку будували за сприяння гетьмана Івана Мазепи. На 3D-реконструкції можна прогулятися вулицями укріпленого міста козаків, зазирнути до його будівель, роздивитися оборонні вали й бастіони. Проєкт «Гетьманська твердиня. Фортеця гетьмана Мазепи у 3D форматі» реалізував Музей історії Дніпра за підтримки УКФ. Прогулятися фортецею можна тут.

Інтерактивна 3D-модель відтворює вигляд історичної пам’ятки Придніпров’я на основі архівних документів, картографічних матеріалів та результатів археологічних досліджень. Відвідувачі можуть дослідити простір фортеці, розглянути її оборонні споруди та внутрішню забудову.

Історія Новобогородицької фортеці розпочалася 1688 року. Її звели на правому березі річки Самари, поблизу давнього козацького містечка Самарь (нині ця територія розташована в межах Дніпра, у районі селища Шевченка).

Вали фортеці в наш час (фото зі сторінки Музею історії Дніпра)

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Будівництво відбувалося за участі гетьмана Івана Мазепи, українських козацьких полків та московських військових підрозділів. Проєкт укріплення розробив інженер голландського походження Вазаль (фон Зален). Масштабні роботи завершили за кілька місяців.

Новобогородицька фортеця була укріпленням бастіонного типу. Її основу становила п’ятикутна цитадель із п’ятьма кутовими оборонними виступами – бастіонами та напівбастіонами. Дерев’яно-земляні укріплення складалися з високих земляних валів, укріплених частоколом, і глибокого рову. На бастіонах встановили артилерію.

За оборонними валами було укріплене поселення. Тут стояла дерев’яна Покровська церква, розташовувалися двори гетьмана й воєводи, будинки козацької старшини та військової адміністрації. Були також казарми, порохові льохи, склади зброї та продовольства.

Карта Новобогородицької фортеці у 3D (скрін з віртуальної мандрівки)

Фортеця виконувала важливу військову й стратегічну функцію. Вона стала опорною базою для московського війська під час походів на Кримське ханство, забезпечувала контроль над територією поблизу Самари та підтримувала військову присутність на південному прикордонні.

Важливим було й розташування укріплення: воно стояло поблизу річкового перевозу через Самару. У часи, коли мостів у сучасному розумінні не існувало, перевози були важливими транспортними шляхами, а контроль над ними мав важливе військове та економічне значення.

Відповідно до умов Прутського мирного договору у 1711 році фортецю ліквідували, її укріплення зруйнували. Проте згодом військова необхідність знову повернула цьому місцю стратегічне значення.

У 1736–1739 роках фортецю відновили під назвою Старосамарський ретраншемент. Тут розміщувався російський гарнізон, а також перебували козаки. Про їхню присутність свідчать археологічні знахідки, зокрема козацькі перстені-печатки.

Залишки земляних валів Новобогородицької фортеці збереглися до наших днів і є важливою історичною та археологічною пам’яткою Дніпра.

фото зі сторінки Музею історії Дніпра

Новобогородицька фортеця – частина великої військової історії Придніпров’я. Як розповідають на сайті Музею історії Дніпра, на території сучасного міста та його околиць у різні часи існували численні укріплення: Старий і Новий Кодак, Усть-Самарський ретраншемент, Кам’янський ретраншемент, Миколаївський, Кодацький і Протовчанський редути, а також фортеця Катеринослава Кільченського. Ці укріплення формували оборонну мережу, контролювали річкові шляхи, переправи й важливі транспортні напрямки.

Фортеці Дніпра (карта з сайту музею історії міста)

Нагадаємо, датою заснування Дніпра офіційно визнали 1526 рік. Це на 250 років раніше, ніж вважалося раніше.