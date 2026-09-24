НРК також застосовують для мінування шляхів та логістики

Під час наступальної операції «Вівальді» наземні роботизовані комплекси Третього армійського корпусу розмінували 30 км маршрутів на складній ділянці на напрямку Шандриголового. Для розмінування знадобилося всього дві ночі, повідомили 24 вересня у корпусі виданню «Мілітарний».

За даними Третього армійського корпусу, на розмінування ділянки за допомогою НРК знадобилося дві ночі. Там зазначили, що на виконання такого обсягу робіт силами двох рот саперів знадобився приблизно тиждень.

Загалом НРК розмінували 30 км маршрутів біля Шандриголового, яке вже звільнили українські бійці. Зазначається, що застосування наземних роботизованих комплексів дозволило уникнути втрат серед військовослужбовців.

У Третьому штурмовому корпусі повідомили, що наразі НРК забезпечують знешкодження близько 60% протипіхотних мін у смузі його відповідальності. Крім того, роботизовані комплекси застосовують для підтримки штурмових дій.

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Зокрема, НРК використовують для дистанційного мінування маршрутів просування російських солдатів. Зазначається, що один екіпаж за добу може замінувати до 200 м місцевості.

Також роботизовані комплекси застосовують для логістики на передньому краї фронту. Йдеться про евакуацію поранених, доставлення провізії, медикаментів та будматеріалів.

Нагадаємо, 20 вересня Третій армійський корпус повідомив про звільнення ще понад 40 км² на Донеччині в межах другого етапу операції «Вівальді». Так, українські військові звільнили населені пункти Шандриголове і Дерилове, а також зачистили Дробишеве. Під час другого етапу бійці знищили 800 російських окупантів.

Загалом в результаті операції Третій армійський корпус та придані підрозділи повернули під контроль України 125 км² територій, із них 50 км² деокупували.