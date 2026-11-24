Обережно на дорогах: якою буде погода у Львові та області 25 листопада
Детальний прогноз від синоптиків
У середу, 25 листопада, у Львові та області снігопад має стихнути і при плюсовій температурі сніг буде танути. На дорогах також збережеться ожеледиця. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз.
Погода у Львівській області: 25 листопада буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах буде ожеледиця. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура вночі 0–5°С морозу, вдень від 2°С морозу до 3°С тепла.
Погода у Львові: 25 листопада у місті також буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура вночі 1–3°С морозу, вдень 0–2°С тепла.
Синоптики також оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 2 грудня. Прогнозують сильні морози до 12°С.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google