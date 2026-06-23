Офіс обмудсмена заявив про звільнення з ТЦК шістьох чоловіків

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про звільнення з Миколаївського обласного ТЦК та СП шістьох чоловіків. Один із них має зламані ребра. Про це Дмитро Лубінець повідомив у вівторок, 23 червня, у своєму телеграм-каналі.

За словами Дмитра Лубінця, до нього звернувся брат одного з утримуваних у ТЦК. Він повідомив, що під час мобілізації чоловік зазнав травм, а після цього протягом 18 днів не виходив на зв’язок.

«Коли мої представники прибули до збірного пункту Миколаївського обласного ТЦК та СП, стало зрозуміло, що йдеться не про поодинокий випадок. Було виявлено низку фактів, які свідчать про системні порушення прав людини», – повідомив Дмитро Лубінець.

Під час перевірки представники Офісу омбудсмана виявили, що шестеро чоловіків, які тривалий час перебували у будівлі ТЦК, утримувалися там незаконно. Зокрема, чоловік, у якого зламані ребра, має законну підставу для відстрочки від мобілізації – він доглядає 80-річну матір.

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Також у будівлі ТЦК перебував батько дитини з інвалідністю. Крім того, за даними омбудсмана, під час його затримання поліцейський вдарив його сина ногою.

«Хлопець залишився сам на сам на вулиці ввечері, а через пережитий стрес і цукровий діабет його стан погіршився. Миколаївська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за статтею про перевищення службових повноважень працівниками поліції», – розповів омбудсмен.

Також з ТЦК звільнили чотирьох чоловіків, які мають тяжкі захворювання, зокрема, вірусний гепатит. Дмитро Лубінець заявив, що наразі звільнені чоловіки оформлюватимуть документи для відстрочки, а також знову пройдуть медичне обстеження.

Офіс омбудсмана звернувся до ДБР та прокуратури щодо можливого перевищення службових повноважень, незаконного позбавлення волі та залишення в небезпеці з боку працівників поліції та ТЦК. У Миколаївському обласному ТЦК та СП ситуацію поки що не коментували.

Нагадаємо, 17 червня Міністерство оборони анонсувало перевірки у всіх ТЦК та СП. Рішення щодо перевірок терцентрів ухвалили на тлі викриття схеми примусової мобілізації в РТЦК на Одещині.