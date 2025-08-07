Юрій Волян є власником групи компаній YV Group

Детективи Національного антикорупційного бюро України у середу, 6 серпня, провели обшуки в офісі львівської компанії «Екс Ім Україна» на вулиці Богдана Хмельницького, 228. Причиною обшуків стало розслідування ймовірного завищення цін під час закупівлі дронів Державною службою спеціального зв’язку у цього підприємства. Власник компанії Юрій Волян стверджує, що дрони продавали за справедливою ціною без зловживань.

Про обшуки першим повідомив блогер і депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі. За його словами, детективи НАБУ прийшли до офісу «Екс Ім Україна» через ймовірне завищення цін під час імпорту безпілотників та фіктивні контракти. Він стверджував, що слідчі дії відбулися у співвласника підприємства Юрія Воляна, який є власником групи компаній YV Group.

У Національному антикорупційному бюро не надали жодних коментарів щодо обшуків. Натомість у судовому реєстрі можна знайти ухвали Вищого антикорупційного суду, які стосуються розслідування НАБУ і САП щодо крадіжки понад 200 млн грн на закупівлях дронів у 2023 році. Слідчі вважають, що до схеми залучили львівське ТОВ «Екс Ім Україна».

Згідно з досудовим розслідуванням, посадовці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації могли розтратити гроші з бюджету під час закупівлі безпілотників марки Autel EVO Max 4T та DJI Mavic 3 за завищеними цінами й легалізувати гроші. За версією слідчих, Держспецзв'язку 19 травня 2023 року уклала з львівським ТОВ «Захист та охорона сервіс» договір на закупівлю 400 DJI Mavic 3 вартістю 140 тис. грн за одиницю. Загальна сума угоди становила 56 млн грн. Відомство оплатило поставки, але ТОВ «Захист та охорона сервіс» підписало договір з американською компанією UARM USA Corp на закупівлю 209 DJI Mavic 3 вартістю 131,6 тис. грн за одиницю. UARM USA Corp, у свою чергу, за припущенням слідства, придбала безпілотники в інших компаній за ще нижчими цінами. Слідчі зазначили, що на той час ринкова вартість дронів становила від 43,2 до 100 тис. грн за одиницю.

В ухвалах йдеться, що ТОВ «Захист та охорона сервіс» також уклала угоду з ТОВ «Ревайсел Трейд» на поставку 191 DJI Mavic 3 вартістю 133,2 тис. грн за одиницю. Своєю чергою, «Ревайсел Трейд» підписала договори з ТОВ «Селварт Консалт» (вартість безпілотника за одиницю становила 106,7 тис. грн), а ТОВ «Селварт Консалт» придбало ці дрони у ТОВ «Бреін» за 83,4 тис. грн за одиницю. Завищення ціни за ланцюгом постачання може становити 19,1 млн грн.

Крім цього, Держспецзв'язку знову підписало угоди з ТОВ «Захист та охорона сервіс» у вересні 2023 року. Йдеться про закупівлю 1300 БпЛА Autel EVO Max 4T вартістю 494 тис. грн за одиницю. Загальна сума договору становить 642,2 млн грн. Детективи вважають, що ринкова вартість дронів становила від 247,7 тис. грн до 331,2 тис. грн за одиницю. Завищення ціни може становити мінімум 211,6 млн грн.

За інформацією слідства, ТОВ «Захист та охорона сервіс», ТОВ «Ревайсел Трейд» та ТОВ «Селварт Консалт» використовували одну і ту ж саму ІР-адресу для доступу до банківських рахунків. Таку ж ІР-адресу має львівське ТОВ «Екс Ім Україна», яке також брало участь у закупівлях БпЛА. Компанія зареєстрована на вулиці Богдана Хмельницького, 228, що також є адресою реєстрації підприємств ПП «Торговий дім «Універсал Постач», ТОВ «Азія Фудс Україна», ТОВ «Друга Квадра». Бізнесмен Юрій Волян є власником цих компаній, крім ТОВ «Друга Квадра» (був власником до лютого 2025 року).

Слідчі вважають, що вищевказані компанії були умисно введені у ланцюг поставки безпілотників, щоб штучно завищувати вартість. Крім цього, з 3 до 9 листопада 2023 року ТОВ «Захист та охорона сервіс» перерахувало на розрахункові рахунки польської компанії Legas Group SP Z.O.O 6,6 млн доларів. Після цього Legas Group SP Z.O.O. перерахувала частину грошей на рахунки компаній з Маврікію.

Бенефіціар «Екс Ім Україна» Юрій Волян у коментарі ZAXID.NET підтвердив, що в офісі його підприємства 6 серпня відбулися обшуки у справі закупівель Держспецзв’язку, яку відкрили ще 2023 року. Натомість інформацію про слідчі дії у нього вдома бізнесмен назвав «неправдивою».

«Слідчі оглядали зовнішньоекономічні контракти в офісі, вивчали переліки наших постачальників, а також ознайомлювалися із цінами, за якими ми закуповуємо, а потім продаємо продукцію. НАБУ перевіряє всіх контрагентів, які мали хоч якісь контракти із цією службою (Держспецзв’язку, – ред.). Це наскільки мені відомо», – зазначив він та додав, що це вже не перший обшук в будівлі, де розташоване його підприємство «Екс Ім Україна» та інші компанії групи. 2024 року НАБУ також вилучало документи в цій справі.

«В ухвалі про обшуки чітко написано, що розглядається можливість завищення цін. Наша задача ­– показати, що завищення не було. Що ми, зрештою, учора і зробили. Інших деталей наразі не можу розкрити, бо частина інформації засекречена. Я розумію, що завдання НАБУ перевіряти усі контракти, які потенційно можуть якісь корупційні складові», – зазначив Юрій Волян.

За словами підприємця, за контрактом від 2023 року його компанія повністю виконала умови й передала БПЛА Держспецзв’язку, натомість служба досі остаточно не розрахувалася із ними.

Щодо можливого виведення грошей на Маврикій через польську компанію Юрій Волян сказав, що не може це прокоментувати, оскільки не володіє такою інформацією.

Як дослідив ZAXID.NET, компанії, які фігурують у справі про відмивання грошей, також частково пов’язані між собою через колишніх керівників або власників. ТОВ «Захист та охорона сервіс» і «Екс Ім Україна» раніше належали львів’янинові Роману Воляну (найімовірніше – батько Юрія Воляна). У першій він був бенефіціаром до квітня 2023 року, у другій – до червня 2020 року, згідно з «Опендатабот».

«Ревайсел Трейд» та «Селварт Консалт» у першому півріччі 2023 року мали спільного бенефіціарного власника – правника з Київщини Сергія Сека. Торік «Опендатабот» згадував його у своєму дослідженні про «масових підприємців» – чоловік був засновником 810 компаній в Україні. У тексті йшлося, зокрема, про те, що послугами таких бізнесменів користується насамперед недобросовісний бізнес, який реєструє «компанії на підставних осіб, які надалі не нестимуть відповідальність за зобовʼязаннями компанії» або ж компанії-одноденки, які «не мають на меті реально вести бізнес». До слова, «Ревайсел Трейд» та «Селварт Консалт» нині змінили назви, юридичні адреси та види діяльності.

Згідно з аналітичним порталом YouControl, Роман Волян нині є власником лише однієї компанії – київського ТОВ «Міжнародний альянс захисту кредиторів», що зареєстроване 2023 року. Він володіє часткою 50%, інші 50% належать киянину Юрієві Бернацькому, який прописаний в гуртожитку. «Міжнародний альянс захисту кредиторів» – це колекторська компанія, що раніше була зареєстрована у Львові також на вул. Богдана Хмельницького, 228 (адреса згаданих вище «Екс Ім Україна», «Друга Квадра» і «100 Сервіс» родини Волянів).

До Воляна і Бернацького, відповідно до даних платформи Vkursi, власником «Міжнародного альянсу захисту кредиторів» (попередня назва – «Альфа Сек’юріті») був київський правник Олександр Голубєв, який має низку юридичних та реєстраторських фірм, що займаються продажем готових компаній.