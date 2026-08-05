Російська атака знищила розподільчий центр Сільпо

У ніч проти середи, 5 серпня, російські війська під час масованого обстрілу Києва пошкодили головний логістичний центр мережі NOVUS та два розподільчі центри «Сільпо». Внаслідок атаки загинули шестеро працівників «Сільпо», кількість постраждалих уточнюють. Про це компанії повідомили у соцмережах.

Для логістичного центру NOVUS це вже другий російський удар. Саме звідси товари щодня розподіляють між магазинами мережі.

«Це вже другий удар по нашому логістичному центру – серцю всієї мережі, звідки щодня розпочинається шлях продуктів до магазинів NOVUS», – йдеться у повідомленні компанії.

У момент атаки працівники перебували в укритті, тому серед них немає загиблих. Масштаби руйнувань у NOVUS ще оцінюють. Компанія вже перерозподіляє товарні запаси, щоб забезпечити подальшу роботу магазинів.

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Водночас унаслідок ударів по двох розподільчих центрах «Сільпо» загинули шестеро працівників. На об’єктах виникли пожежі, інформацію про кількість постраждалих уточнюють.

«Це невимовна втрата для всіх нас. Ми постійно на зв’язку з близькими потерпілих і готові надати всю необхідну допомогу», – зазначили у «Сільпо».

Російська атака в ніч проти 5 серпня пошкодила й інші логістичні об’єкти у Києві та області. Зокрема, у столиці знищено сортувальний центр «Нової пошти». Внаслідок удару загинули троє людей, ще восьмеро зазнали поранень.

У Броварах після удару трьома балістичними ракетами знищено розподільчий складський комплекс Rozetka. Також унаслідок російської атаки вигорів центральний склад компанії Liqui Moly Ukraine, яка постачає в Україну моторні оливи.