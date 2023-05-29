Жінку під час контрдиверсійних заходів на Одещині у грудні минулого року

Жительку Одеської області, яка організувала збір грошей для російської армії, засудили на 11 років в’язниці. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Як розповіли у відомстві, ворожу пособницю, яка налагодила канал фінансування бойовиків «ДНР», затримали під час контрдиверсійних заходів на Одещині у грудні минулого року.

Двоє її родичів у 2016 році вступили до лав терористичного угруповання «ДНР» «Спарта» і воювали проти сил АТО/ООС на сході України.

«На початку повномасштабного вторгнення обидва бойовики увійшли до складу регулярних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ і брали участь у захопленні Маріуполя і частини Херсонщини», – йдеться у повідомленні СБУ.

У спецслужбі розповіли, що, дізнавшись про низький рівень матеріально-технічного забезпечення родичів-окупантів, жінка добровільно організувала для них збір коштів. Для цього в групах у месенджерах та заборонених соцмережах «Вконтакте» і «Одноклассники» розміщувала повідомлення із закликами про грошову допомогу загарбникам. Додатково вона прикріплювала фото із реквізитами російської банківської картки, яка належала співмешканці воюючого родича.

«На основі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) і призначив їй 11 років та 4 місяці ув’язнення з конфіскацією майна», – повідомили в СБУ і наголосили на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялось про те, що СБУ затримала екс-депутата-комуніста Запорізької міськради, який працював на ФСБ.