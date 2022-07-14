На пікнік із сусідами або з малечею на гойдалки, на заняття спортом чи просто посиденьками на лавочці – місця у цьому просторому і затишному комплексі вистачить усім.

Будинок №3 в житловому комплексі Шенген від корпорації нерухомості РІЕЛ вже готовий до здачі. Державний сертифікат від архітектурної інспекції теж є. Вільних помешкань в комплексі лишилось небагато, та ви ще встигнете обрати найкращий для вас варіант.

«Серед наших покупців є і літні люди, яким потрібний спокій та затишок. А також є і великі родини, яким потрібний простір як в квартирі, так і за її межами у дворі. Планування та розташування наших помешкань дозволяють підібрати для кожного клієнта те, що йому потрібно. А протягом липня у нас діє чудова акція на придбання нерухомості на виплату і з першим внеском у розмірі 10%. Також маємо спеціальні пропозиції для наших захисників, медиків і внутрішньо переміщених осіб», – розповіла консультант відділу продажів Корпорації Нерухомості РІЕЛ Христина Солоха.

ЖК «Шенген» – це дев’ять будинків комфорт-класу різної поверховості. Їх зводять за цегляною технологією із заповненням зовнішніх стін керамічною червоною цеглою. Усі вони матимуть автономне опалення, а родзинкою стане концепція «двір без автомобілів» з дизайнерським озелененням, а ще власний торговельний центр.

«В ЖК «Шенген» щоденно відбуваються будівельні роботи. Активно працюють будівельники. Більше сотні будівельників, механізми та крани кожного дня в роботі. Всі будівельники якнайшвидше працюють для того, щоб закінчити будівництво і передати квартири своїм мешканцям», – зазначив адміністратор будівельного проєкту Сергій Зіньков.

Від «Шенгену» до центру міста – якихось 15 хвилин. Хоч громадським транспортом, хоч автомобілем. Корпорація нерухомості РІЕЛ відновила добудову своїх об'єктів як у Львові, так і в Києві. А від початку війни в експлуатацію здають вже третій об’єкт.

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