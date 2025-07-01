Настурції мають кілька ефективних способів боротьби зі шкідниками

Якщо ви шукаєте простий і натуральний спосіб захистити свій сад, настурція (або капуцин) стане відмінним вибором. Ця декоративна рослина швидко росте, має яскраве забарвлення і прекрасно підходить для спільного вирощування з овочами та фруктами. Вирощуючи настурції, ви отримуєте тривалий захист від шкідників і залучення корисних комах, що допоможе зберегти врожай. Які ще переваги у цієї квітки, пише «Главред».

Настурції мають кілька ефективних способів боротьби зі шкідниками. По-перше, їхній різкий аромат відлякує багатьох небажаних комах, зокрема огіркових жуків, капустяних совок і колорадських жуків. По-друге, настурція стає «жертовною» рослиною – шкідники обирають саме її, тож ви можете контролювати і видаляти заражені екземпляри, не допускаючи поширення шкідників на інші культури.

Крім того, настурції приваблюють корисних комах – сонечок, золотоочок, сирфід і ос, які полюють на попелицю та інших шкідників. Також ці рослини сприяють залученню запилювачів, таких як бджоли, що підвищує врожайність сусідніх овочів і фруктів.

Настурції добре ростуть поруч із багатьма овочами: капустою, кабачками, томатами, баклажанами, перцем, а також із трояндами та плодовими деревами, допомагаючи їм залишатися здоровими. Щоб уникнути перенесення шкідників з настурції на інші рослини, рекомендується висаджувати їх на відстані 1,5-2 метри від основних культур.