Одночасно у Львові та Маріуполі оркестри зіграють фантазію на теми пісень «Океану Ельзи»

Напередодні новорічного концерту «Сильвестрові рефлексії» оркестр «Віртуози Львова» запропонував львівській композиторці Богдані Фроляк написати твір на теми пісень «Океану Ельзи». Так народилася фантазія для камерного оркестру «Не твоя війна».

«Композиція вибудувана так, що вона розвивається дуже по наростаючій, очевидно з ліричними епізодами, з ліричними піснями, зокрема «Сюзі» і в кінці є кульмінація ‒ акцент на пісні «Не твоя війна», ‒ розповідає Богдана Фроляк.

Богдана Фроляк присвятила цей твір двом колективам ‒ «Віртуозам Львова» і Маріупольському камерному оркестру «Ренесанс».

У програмі «Сильвестрові рефлексії» також звучатимуть твори від бароко Тореллі до українських колядок, які об’єднав у своєму творі Мирослав Скорик. Та головною подією стане все ж прем'єра фантазії «Не твоя війна». Одночасно у четвер, 28 грудня, цей твір виконають у Львові та Маріуполі.

«Мені здається, що це хороша ідея одночасного виконання в один день на сході і заході України цього твору, пісень гурту, який об'єднує всю Україну, тому що «Океан Ельзи», як і оркестр «Віртуози Львова» був в Маріуполі, маріупольці були неодноразово у Львові», ‒ коментує художній керівник оркестру «Віртуози Львова» Сергій Бурко.