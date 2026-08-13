Двох нападників на ТЦК того ж дня затримали поліцейські

Нападник на автомобіль ТЦК відбувся штрафом, донатами на ЗСУ та уник реального терміну. Також він має сплатити понад 7 тис. грн за проведення судових експертиз.

Як йдеться у вироку суду від 3 серпня, інцидент із нападом на автомобіль ТЦК, в якому перевозили мобілізованого, стався 17 жовтня 2025 року поблизу села Плебанівка на Тернопільщині. Двоє чоловіків на автомобілі Mercedes-Benz G-Class підрізали машину ТЦК, забрали з неї військовозобов’язаного та втекли. Під час сутички постраждав співробітник ТЦК – автомобіль наїхав йому на ногу. Потерпілого госпіталізували до місцевої лікарні. Окрім того, один з нападників розбив скло службового авто.

У Тернопільській області оголосили спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці оперативно розшукали чоловіків. За даними видання «Тернополяни», утікачами були власник бучацької компанії «Кам’яні справи» та його підлеглий.

Чоловіки протаранили авто ТЦК і розбили вікно

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У вироку суду вказано, що обвинувачений дізнався про мобілізацію свого працівника, сів у авто та наздогнав машину ТЦК Volkswagen Passat В5. Він заблокував рух військовим, а потім протаранив їхнє авто заднім ходом. Після цього мобілізований ліктем розбив вікно автомобіля ТЦК і втік, сівши в авто підприємця.

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Обвинувачений під час суду визнав свою вину та уклав угоду з прокурором. Суддя врахував те, що він є має інвалідність І групи та утримує двох неповнолітніх дітей. Також він відшкодував збитки, які завдав автомобілю ТЦК.

Окрім того, суд зауважив, що обвинувачений систематично допомагає ЗСУ. Зокрема, 29 червня перерахував 1 млн грн на потреби армії. Він погодився сплатити ще один добровільний внесок для фронту в розмірі 500 тис. грн упродовж 45 днів від дня затвердження угоди.

Суд визнав жителя Тернопільщини винним у перешкоджанні роботи ТЦК та призначив йому штраф у розмірі майже 500 тис. грн. Також обвинувачений має сплатити понад 7 тис. грн за проведення судових експертиз. Арешт на автомобіль Mercedes-Benz G 55 AMG суд скасував. Вирок можна оскаржити в апеляції.

За інформацією «Тернополян», до нападу на працівників ТЦК 17 жовтня 2025 року був причетний власник ТОВ «Кам’яні справи» Ярослав Сиванич. На сайті «Терміново» також повідомляли, що його фірма встановлювала пам’ятники загиблим захисникам України, але після завершення робіт неодноразово завищувала вартість у кілька разів. Така ситуація сталася, зокрема, у Теребовлі. Там після конфлікту з родиною Ярослав Сиванич демонтував пам’ятник, встановлений на честь полеглого бійця.

За даними YouControl, ТОВ «Кам’яні справи» займається добуванням, різанням, обробленням та оздобленням декоративного та будівельного каменю. Компанія працює на ринку понад шість років.