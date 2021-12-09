Офіс генерального прокурора без конкурсу замовив організацію Міжнародного антикорупційного форуму у ФОПа, який був зареєстрований 3 місяці тому і раніше працював зі студією «Квартал-95», засновником якої є президент України Володимир Зеленський.

Як повідомила у четвер, 9 грудня, «Українська правда» з посиланням на сайт держзакупівель ProZorro, заступник генпрокурора Роман Говда 30 листопада підписав два договори із ФОПом Віталієм Олійником. Обидва документи стосуються аналогічних послуг: оформлення й матеріального забезпечення зал у КВЦ «Парковий», де проводили форум.

Загальна ціна за послуги Олійника склала 399,9 тис. грн. «Українська правда» зазначає, що за законом такі закупівлі потрібно проводити на конкурсних засадах. Однак завдяки тому, що послуги оформили двома допороговими закупівлями вартістю до 200 тис. грн, відкритий тендер не проводили. Кожна закупівля коштувала рівно 199982,78 грн.

Мешканець Броварів Віталій Олійник зареєструвався як фізична особа-підприємець лише у вересні 2021 року. Раніше він не вигравав жодних державних тендерів. Водночас, згідно з даними спеціалізованих програм, номер телефону Олійника неодноразово підписували з позначками, які можуть свідчити про співпрацю зі студією «Квартал-95», яка раніше належала президенту Володимиру Зеленському. Зокрема, його підписували як «Виталий Декорации Квартал», «Декоратор 95», «Декор Лига Смеха», «Виталий от Кошевого» (актора «Кварталу-95») тощо.

Журналісти запитали Олійника, чи не домовлявся він з кимось із влади про цю закупівлю, на що він відповів, що не домовлявся і підтвердив, що працює з «Кварталом-95».

Відповіді Офісу генпрокурора журналісти не опублікували, але зазначили, що звернулися туди із відповідним запитом.

Чоловік відповів, що не домовлявся, і не заперечив свою співпрацю з проектом президента.

УП також звернулась по коментар до Офісу генерального прокурора із проханням пояснити, чому закупівля була розбита на дві допорогові і за яким критерієм був обраний ФОП Олійник.