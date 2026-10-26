Більшість звернень, які отримує Офіс омбудсмена, надходять від військових та їхніх родичів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що лише за два місяці отримав майже 29 тис. звернень. Більшість скарг щодо порушення прав надійшли від військових, ветеранів та родичів полонених. Про це омбудсмен написав у своєму телеграм-каналі у понеділок, 26 жовтня.

За словами Дмитра Лубінця, протягом серпня-вересня 2026 року Офіс омбудсмена отримав 28 862 звернення щодо порушення прав людини. Люди скаржилися на неотримання певних виплат, доступу до ліків чи інформації, а також на порушення під час мобілізації або утримання в місцях несвободи. Більшість скарг – 20 483 – надійшла до омбудсмена від військових, ветеранів та родичів бійців, які перебувають у полоні в Росії.

6 286 скарг стосувалися порушень процесуальних прав та прав у місцях несвободи. Також люди скаржилися на порушення прав щодо доступу до інформації та захисту персональних даних. Крім того, Дмитро Лубінець отримав скарги від людей, які постраждали внаслідок збройної агресії.

Протягом двох місяців Офісу омбудсмена вдалося допомогти 721 людині поновити право на отримання компенсації за зруйноване житло, а також забезпечити 238 учнів можливістю навчатися в умовах належного укриття.

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Нагадаємо, у квітні 2026 року Офіс військового омбудсмена повідомляв, що отримав найбільшу кількість скарг від бійців та їхніх родичів 425-го окремого штурмового полку «Скеля». Із 4 тис. звернень 3,5%, або приблизно 140 скарг, стосувалися полку «Скеля».