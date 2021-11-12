Офіс генерального прокурора заявив про викриття підпільної типографії, де виготовляли фальшиві ковід-сертифікати та результати ПЛР-тестів. Зловмисники продавали підробні медичні документи через власний Telegram-канал.

Підпільну типографію з виготовлення фейкових документів створили троє мешканців Київщини, наводить дані слідства ОГП 12 листопада. Оголошення про свої послуги вони розміщували у Telegram, а готові документи відправляли поштою. Як уточнює СБУ, під «офіс» вони орендували 2 квартири у Києві. Сама типографія щодня виготовляла до 20 підробок.

Схема проіснувала майже рік. За попередніми підрахунками її місячні обороти сягали 3 млн грн. Вартість фейкового ПЛР-тесту складала 750 грн, а сертифікату про вакцинацію – 4,5 тис. грн.

Під час обушків в орендованій квартирі та домівках учасників групи вилучили комп’ютери, понад 70 печаток та штампів медичних закладів, близько 500 тис. грн і 12 тис. доларів США, а також «бланки суворої звітності медичних установ».

фото Офісу генпрокурора

«Наразі вирішується питання щодо повідомлення учасникам групи про підозру і обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші причетні особи», – повідомляють прокурори.

За шахрайство та підробку офіційних документів їм може від трьох до семи років ув'язнення.