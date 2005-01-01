Охоронця автостоянки у Львові оштрафували за цькування собаки на поліцейського

Окрім призначення штрафу суд вирішив конфіскувати в чоловіка тварину

СуспільствоНазарій Тузяк, 18 січня8481

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Галицький райсуд Львова оштрафував на 51 грн охоронця автостоянки, який нацькував на поліцейського собаку. Як вказано у постанові суду, інцидент стався близько обіду 25 листопада 2017 року на стоянці неподалік Стрийського ринку.

«О 13:20, працюючи охоронцем на автостоянці по вул. по вул. Волоській, 1 чоловік нацькував собаку рудого кольору на поліцейського, у результаті чого правоохоронець отримав тілесні ушкодження у вигляді кусаної рани», – йдеться у постанові суду.

Причини конфлікту між поліцейським та охоронцем невідомі. Сам обвинувачений на судове засідання не з'явився, попри це суддя вирішив, що є достатньо доказів його вини.

Окрім призначеного за порушення правил тримання собак штрафу в 51 грн суд вирішив ще й конфіскувати тварину в охоронця. У постанові суду не вказано, про яку породу йдеться. Відомо лише, що це рудий собака.

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