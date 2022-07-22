Лікарку затримали одразу після одержання 800 доларів хабара

Лікарка-офтальмологиня одного із медичних центрів Кам’янець-Подільського вимагала у родичів маленької пацієнтки 800 доларів за оформлення для дитини групи інвалідності. Наразі затримана перебуває у СІЗО, їй загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Як у п’ятницю, 22 липня, повідомила прес-служба прокуратури Хмельницької області, лікарка з Кам’янця-Подільського вимагала і отримала 800 доларів за вирішення питання щодо присвоєння групи інвалідності малолітній дитині.

«За даними слідства, за сприяння у прийнятті рішення щодо оформлення групи інвалідності для малолітньої дитини жінка вимагала в місцевих жителів 800 доларів США. Після одержання цієї суми її затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі лікарці оголосили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом, отримання хабара за прийняття рішення службовою особою). За скоєне підозрювані загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання затриманій особі запобіжного заходу.