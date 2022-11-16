Росіяни примусово вивозять українців із тимчасово окупованих територій України, зокрема з Херсонської області, у південні регіони РФ. За даними Центру національного спротиву, людей депортують до Краснодарського та Ставропольського країв.

Як повідомили у Центрі національного спротиву, таким чином Кремль хоче виправити демографічну ситуацію на території РФ і попередити можливі визвольні рухи у майбутньому. За даними ЦНС, українців переселяють у регіони, які за останні десятиліття активно заселяють народи Кавказу. У центрі вважають, що Кремль таким чином хоче збалансувати демографічну ситуацію в регіоні, бо не відкидає сценарію активних визвольних рухів народів, які населяють Росію.

«Евакуація відбувається не добровільно. Фактично Москва спочатку генерує гуманітарну кризу в регіоні й вивозить звідти заклади медицини, освіти й аптеки. Коли життя вже в місті немає, то мешканцям розповідають про наступ ЗСУ й бомбардування, та встановлюють дедлайни, які психологічно тиснуть на людей. Коли цивільне населення з тимчасово окупованих територій, переважно з Херсонщини, піддається паніці, то їх «евакуюють» до південного федерального округу РФ», – пояснили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що місцеві мешканці, які вирішили залишитися на окупованій території, вимушені жити в умовах продовольчої та гуманітарної кризи.Росіяни обіцяють людям грошові виплати і відшкодування придбання житла, але не виконують цього.

Також зазначається, що окупанти посилюють репресії проти мирного населення.

«Якщо на півдні депортація відбувається під виглядом «евакуації», де росіяни навмисно створюють умови, коли жити далі в населеному пункті неможливо й водночас забороняють виїзд до вільної України, то на сході росіяни вдаються до відвертого примусу. Зокрема в смт Марківка окупанти посадили в автобус й примусово вивезли 40 селян у невідомому напрямку»,– повідомили в ЦНС з посиланням на місцеве підпілля.

Під приводом нібито оздоровлення в таборах із тимчасово окупованих територій вивозять і дітей. Після цього повертати їх батькам відмовляються. Якщо батьки виїжджають по дітей, то їм закривають виїзд назад, нібито через «воєнний стан».

При цьому мешканцям дуже складно вільно виїхати на підконтрольні Україні території. У ЦНС повідомляють, що зараз це можливо зробити через пункт пропуску Василівка у Запорізькій області.

Зазначимо, що на початку листопада Міграційна служба спростила повернення українців без документів.