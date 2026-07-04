Олександр Сирський розповів про кроки, визначені для покращення військової медицини

Олександр Сирський повідомив про успішний експеримент зі створення окремих медичних батальйонів універсального типу. За його словами, це допомагає оперативніше евакуйовувати поранених з фронту та надавати їм медичну. Про це Головнокомандувач ЗСУ повідомив у суботу, 4 липня, на своїй фейсбук-сторінці.

Олександр Сирський зауважив, що російські дрони становлять постійну загрозу для логістики та евакуації поранених, тому Україна планує адаптувати військову медицину до сучасних викликів. Під час наради з питань військової медицини визначили кроки для її вдосконалення, а саме:

розвиток евакуації із застосуванням безпілотних і роботизованих систем;

створення захищених підземних стабілізаційних пунктів;

цифровізацію процесів обліку, управління та надання медичної допомоги.

Також Головнокомандувач ЗСУ повідомив про успішний експеримент зі створення окремих медичних батальйонів універсального типу, які надають медичну підтримку різним складовим Сил оборони. За словами Сирського, ці підрозділи успішно застосовують наземні роботизовані комплекси, а кількість успішних евакуацій поранених із застосуванням НРК щомісяця зростає.

«Наступний крок – створення окремого медичного батальйону у складі кожного армійського корпусу. Це дозволить забезпечити безперервну систему медичної підтримки військ у межах смуги відповідальності корпусу та значно підвищить оперативність евакуації й надання допомоги», – зазначив Олександр Сирський.

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Нагадаємо, у січні 2026 року командир роти 47 бригади «Маґура» з позивним «Грек» розповів про успішну евакуацію трьох поранених побратимів за допомогою наземного роботизованого комплексу.