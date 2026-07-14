Олеський замок відомий з XIV ст.

Якщо шукаєте замок, до якого легко дістатися хорошою дорогою зі Львова, варто почати з Олеська. Попри те, що він один із найвідвідуваніших, там є що оглянути, навіть якщо завітати туди не вперше. Середньовічна фортеця на пагорбі відтворює атмосферу давніх часів, музей із цінною колекцією мистецтва захопить надовго, а після екскурсії можна погуляти парком довкола.

Олеський замок – найстаріший на Львівщині, відомий ще з XIV століття. Його спорудили на високому пагорбі, рельєф місцевості досі зберігся, а замок добре видно з траси Київ – Чоп.

Макет давнього замку (фото галереї)

Історики пов’язують початки існування Олеського замку з часом правління останніх галицько-волинських князів. Потім за нього воювали русини, поляки, литовці, угорці. На початку XVII ст. Олеський замок став власністю Івана Даниловича. Разом з ним сюди із Жовкви прибув на службу батько майбутнього гетьмана Богдана Хмельницького Михайло. Данилович розбудував Олеський замок на міцну фортецю.

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В Олеському замку 1629 року народився майбутній король Речі Посполитої Ян III Собеський. За легендою, в той день була сильна гроза, і, коли немовля поклали на мармуровий стіл, він тріснув від удару блискавки. Це відчитали як знак, що народилася важлива постать.

Внутрішній двір замку (фото з Google Maps)

Пам’яткоохоронці вберегли замок від розбирання на будматеріали. Музей у напівзруйнованій фортеці створили у 1975 році. Зараз тут можна оглянути одну з найбільших музейних експозицій Львівської галереї мистецтв: старовинні ікони, скульптури, живопис XV-XVIII ст. та предмети побуту різних епох. Також там відбуваються тимчасові виставки.

В Олеському замку є багато постійна експозиція (фото ZAXID.NET)

Поруч розташований колишній монастир капуцинів. Нині він виконує роль фондосховища. А довкола замку частково зберігся парк, який прикрашають скульптури сучасних митців.

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Біля Олеського замку встановлені скульптури (фото ZAXID.NET)

Як доїхати до Олеського замку:

автомобілем трасою М-06 Київ – Чоп до селища Олесько. Відстань від Львова – близько 75 км;

автобусом з автостанції №2 («Північна»). Підходять рейси до Бродів, Золочева, Рівного та Луцька, які зупиняються в Олеську.

Графік роботи замку:

середа – неділя – 10:00–18:00;

каси працюють до 17:30;

понеділок і вівторок – вихідні.

Контактний телефон в Олеський замок: +38 068 632 50 80.

Внутрішній двір замку (фото ZAXID.NET)

Вартість квитків:

дорослі – 200 грн;

студенти – 150 грн;

діти та пенсіонери – 100 грн;

сімейний квиток (1 дорослий та 1–2 дітей) – 300 грн;

сімейний квиток (2 дорослих та 1–2 дітей) – 500 грн.

Вартість екскурсій для групи до 20 людей:

для дорослих: 700 грн;

для дітей і пенсіонерів: 500 грн;

для студентів: 600 грн.

Що придбати на пам’ять в Олеську:

Недалеко від замку, де паркується транспорт, є сувенірна крамничка з виробами місцевих гончарів. Там також можна перекусити чи випити кави.

Монастир капуцинів XVIII ст. (фото ZAXID.NET)

Де поїсти біля Олеського замку:

кафе-бар «Під замком»;

придорожній ресторанно-готельний комплекс «Джерело»;

кафе «Експрес»;

кафе «Наполі».

Про інші замки Львівщини, які варто відвідати, ZAXID.NET писав тут.