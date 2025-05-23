Оливки та маслини – плоди одного дерева, а саме оливи

На полицях магазинів можна часто знайти схожі, але все ж різні продукти – оливки та маслини. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, у чому їх різниця.

Різниця між оливками та маслинами

Оливки та маслини – плоди одного дерева, а саме оливи. У міру дозрівання оливи змінюють своє забарвлення із зеленого чи жовтого на коричневе, а згодом чорне. Тому головна різниця між ними полягає у ступені дозрівання: зелені оливки – недозрілі, чорні маслини – навпаки, зрілі.

Втім під виглядом маслин інколи можуть продаватися недозрілі плоди, яким надали темного забарвлення шляхом оксидації. Крім цього дещо різниться і спосіб обробки чорних та зелених оливок. Річ у тім, що у свіжому вигляді плоди оливи неїстівні – надто тверді та дуже гіркі, через високий вміст речовини олеуропеїну. Щоб зробити з гірких плодів звичні нам оливки, їх промивають, засолюють, а потім консервують.

Зелені оливки зазвичай консервують без кісточки, натомість в чорних кісточка частіше присутня. Виняток – маслини (чорні оливки), які зроблені з пофарбованих недозрілих оливок. Через відсутність кісточки в оливках вони більше насичуються соляним розчином, тоді як оливки з кісточками виходять менш солоними.