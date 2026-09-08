Олександра Олійникова

Українська тенісистка Олександра Олійникова, яка у світовому жіночому рейтингу посідає 46-ту сходинку, не зіграє за збірну України з тенісу у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг-2026. Про це 25-річна киянка повідомила в інтерв’ю Sport.ua.

Олійникова увійшла до попередньої заявки національної команди на фінальний етап змагань разом із Еліною Світоліною та Мартою Костюк, однак одразу після завершення виступів на US Open-2026 дізналась, що була виключена з неї.

«На жаль, я не зіграю у фінальній частині КБДК. Після поразки в другому колі на US Open мені повідомили, що буде здійснена заміна. Я вважаю, що за результатами хардового сезону, північноамериканської серії, я показала себе гарно для третього номера. І в мене є певні припущення, що ця заміна має неспортивні причини», – заявила Олійникова.

До попередньої заявки збірної України на фінальний етап Кубка Біллі Джин Кінг, окрім Світоліною та Костюк, увійшли Даяна Ястремська та Людмила Кіченок. Хто замінить Олійникову, наразі невідомо. Капітаном команди є Ілля Марченко.

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Нагадаємо, Олександра в українському тенісі має статус «радикалки». Раніше вона розповідала про тиск з боку WTA після того, як почала вказувати на підтримку нейтральними тенісистами режимів у Росії та Білорусі, що продовжують сприяти війні проти України. Згодом вона розкритикувала двох гравчинь збірної – Юлію Стародубцеву та Надію Кіченок, за вечірку на весіллі ексросіянки Дарьї Касаткіної.

У серпні Олександра засудила Ангеліну Калініну за виступ у парі з угоркою Анною Бондар, що виступала на турнірах у Росії, а також обурилася недостатньою підтримкою українськими тенісистками Збройних Сил України.

До слова, Олійникова дебютувала за збірну України навесні 2026 року під час кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг 2026 проти Польщі (4:0). Олександра виграла свою зустріч проти Лінди Клімовічової.

В 1/4 фіналу Кубка Біллі Джин Кінг-2026, який з 22 по 27 вересня відбудеться у китайському Шеньчжені, українська команда зіграє проти збірної Бельгії. Матч запланований на 24 вересня.