Нотаріальні послуги для громадян у системі планують запустити 2026 року

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував інформацію про нібито витік даних із двох реєстрів під час тестування системи «е-Нотаріат». У четвер, 18 вересня, він заявив, що повідомлення про витік інформації про громадян не відповідає дійсності.

У мережі поширилася інформація, що під час тестування системи «е-Нотаріат» нібито стався витік персональних даних зі Спадкового реєстру і Єдиного реєстру довіреностей. Дмитро Лубінець відреагував на цю інформацію та повідомив, що «негайно вжив заходи реагування» та направив звернення до Мінцифри.

«Водночас перевірені дані свідчать: інформація про витік не відповідає дійсності. Це вже офіційно спростовано Міністерством цифрової трансформації України», – повідомив Лубінець.

За словами омбудсмена, його офіс – «єдина інституція, що системно займається захистом інформаційних прав громадян», і в тому числі права на захист інформації. Цим він пояснив швидку реакцію на інформацію про витік з соцмереж.

Нагадаємо, на початку вересня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск перших нотаріальних послуг у застосунку державних послуг «Дія». Тоді він повідомив, що з 3 вересня нотаріуси можуть доєднатися «е-Нотаріату», а з 2026 року будуть доступні перші послуги для громадян. Серед переваг системи Федоров називав єдиний і зручний інтерфейс для всіх реєстрів та безпеку документів з QR-кодом для миттєвої перевірки.