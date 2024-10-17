Важливо контролювати джерела інформації і щоб дитина могла обговорити з батьками свої емоції

Діти є активними користувачами інтернету, тому вони часто можуть натрапляти на контент про війну. Це може спричинити стресові емоції та тривогу. ГО «Мінзмін» зібрала на порталі Освіта. Дія рекомендації «Онлайн-безпека під час війни»​​​​​​, вони будуть корисними дітям, батькам, людям поважного віку та молоді.

Ризики від шкоди такого контенту залежать від віку дитини та її особистого досвіду. Для батьків, опікунів і вчителів важливо говорити з дітьми про воєнні фото та відео в онлайні та ті переживання, які в них виникають. Дорослим важливо навчитись говорити про це з дитиною та знати як їй допомогти.

«Фото зруйнованих будівель, інформація про загиблих – усе це завдає шкоди дитині плюс до переживань, пов’язаних з проявами війни в реальному світі. Перегляд контенту про війну може спричинити повторний травматичний ефект, якого дитина вже могла зазнати під час війни, наприклад, коли ховалася в бомбосховищі або ж чула вибухи. Це ще сильніше впливає на психічний стан дитини», – зазначають автори порадника.

Поради, про які дорослі мають пам’ятати під час розмов з дітьми про війну:

1. Розмовляйте з дитиною про воєнні події, які відбуваються. Молодшим дітям пояснюйте у форматі історій або казок. Від старших не варто приховувати фактів, але не треба лякати їх фотографіями чи відео. Важливо, щоб дитина не була зациклена на самостійному пошуку інформації, але мала довірливі відносини з батьками. Розмови про стресові події полегшать переживання дитини.

2. Поговоріть з дитиною про джерела інформації і час, проведений у соцмережах. Подбайте про те, щоб дитина мала доступ до 2-3 перевірених інформаційних сайтів з новинами про війну.

3. Навчіть дитину критично мислити. Поясніть про фейки та для чого їх поширюють, як перевіряти інформацію. Для цього є простий алгоритм з трьох запитань:

Хто автор інформації?

Як вона підтверджується?

Що говорять інші про це?

4. Допоможіть дитині балансувати між контентом про війну та улюбленими відео. Це можуть бути ролики про тварин, підписка на перевірених блогерів. Психологи рекомендують більше займатися рутинними справами, якими діти займалися до війни, щоб повернути відчуття «нормальності».

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5. Поясніть дитині, що вона не зобов’язана переглядати стрічку соціальних мереж, якщо після цього почувається пригніченою. Краще відписатися від таких сторінок. Дитина має знати, що може поговорити з батьками в будь-який час про контент, який викликає занепокоєння або пригнічення. Довіра – це основа комунікації між батьками і дітьми.

6. Використовуйте інструменти батьківського контролю для контролю контенту. Такі інструкції є для облікових записів Google. В Instagram можна поставити фільтри для контенту і контролювати, скільки часу дитина проводить у мережі.