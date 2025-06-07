Таїсія Онофрійчук з другої спроби підкорила континентальну першість

Таїсія Онофрійчук стала переможцем чемпіонату Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві. 17-річна спортсменка здобула для України перше за 28 років золото континентальної першості.

Євро з художньої гімнастики. Особисте багатоборство, фінал:

1. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 117,800 бала

2. Стіляна Ніколова (Болгарія) – 116,700

3. Дар'я Варфоломеєв (Німеччина) – 115,150

…

10. Поліна Каріка (Україна) – 109,950

Участь у фіналі взяли 25 художніх гімнасток. Вони були розділені на дві групи – А та В, кожна з яких по черзі виконувала вправи з предметами. До фіналу в особистому багатоборстві кваліфікувалися дві українки: окрім Онофрійчук, яка була у групі А, туди потрапила Поліна Каріка (група В), яка, в результаті, фінішувала десятою. Таїсія ж стала наймолодшою абсолютною чемпіонкою Європи у художній гімнастиці за всю історію України.

Нагадаємо, Онофрійчук вдруге в кар'єрі виступала на чемпіонаті Європи. На дебютному Євро вона посіла дев'яту сходинку. У 2025 році українка виступила на шести турнірах та була на пʼєдесталі 29 разів з 30 можливих, здобувши 18 золотих нагород.

До слова, Онофрійчук стала лише третьою українкою, яка перемагала на Євро у категорії багатоборства. До неї це робили Катерина Серебрянська (1996 року) та Олена Вітриченко (1997 року).