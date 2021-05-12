«Онур» відремонтує дорогу зі Стрия до Ходорова за півтора мільярда гривень
Повністю відремонтувати дорогу мають до кінця 2022 року
ТзОВ «Онур конструкціон інтернешнл» виграло тендер на капітальний ремонт дороги між Стриєм та Ходоровом. Ця 50-кілометрова ділянка стане частиною нової державної дороги Стрий – Ізварино, яку планують відкрити до 30-ї річниці Незалежності України.
Дорогу М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, що пролягає через Стрий, Жидачів і Ходорів, ремонтуватимуть у дві черги: від Стрия до моста через Дністер за Жидачевом і від моста до Ходорова. Підрядник має зрізати понад 600 дерев, аби розширити та укріпити проїжджу частину, замінити комунікації та дорожнє покриття, прокласти тротуари в межах міст та сіл, встановити дорожні знаки й нанести розмітку. При цьому кількість смуг лишиться без змін: по одній у кожному напрямку.
У межах робіт відремонтують п'ять мостів та встановлять нові автобусні зупинки. На перехресті доріг М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка та Т-14-19 Миколаїв – Жидачів – Калуш та у самому Жидачеві облаштують однорівневі кільця. Повністю відремонтувати цю ділянку М-12 мають до кінця 2022 року.
Ділянка дороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, яку ремонтуватимуть
Участь у аукціоні взяли три компанії ТОВ «Автомагістраль-Південь», «Онур конструкціон інтернешнл» та Fermak Insaat Taahhut Anonim Sirketi. Найдешевше відремонтувати майже 50 км дороги погодилась турецька компанія «Онур» – 1,48 млрд грн при початковій вартості 1,53 млрд грн.
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія «Онур Конструкціон» зареєстрована в Києві. Її власниками є громадяни Туреччини Онур та Ісхан Четінджевіз та львів’янин Олег Фаріон. Саме ця компанія останні кілька років виконує головні ремонти доріг у Львові та області.
Нагадаємо, що «Укравтодор» планує з’єднати Львівську та Луганську області єдиною магістраллю М-30. Дорогу загальною протяжністю 1392,3 км зі Стрия до Ізвариного на Луганщині планують відкрити до 30-ї річниці Незалежності України, яку святкуватимуть 24 серпня 2021 року.