Дорожники відремонтують майже 50 км дороги Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка

ТзОВ «Онур конструкціон інтернешнл» виграло тендер на капітальний ремонт дороги між Стриєм та Ходоровом. Ця 50-кілометрова ділянка стане частиною нової державної дороги Стрий – Ізварино, яку планують відкрити до 30-ї річниці Незалежності України.

Дорогу М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, що пролягає через Стрий, Жидачів і Ходорів, ремонтуватимуть у дві черги: від Стрия до моста через Дністер за Жидачевом і від моста до Ходорова. Підрядник має зрізати понад 600 дерев, аби розширити та укріпити проїжджу частину, замінити комунікації та дорожнє покриття, прокласти тротуари в межах міст та сіл, встановити дорожні знаки й нанести розмітку. При цьому кількість смуг лишиться без змін: по одній у кожному напрямку.

У межах робіт відремонтують п'ять мостів та встановлять нові автобусні зупинки. На перехресті доріг М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка та Т-14-19 Миколаїв – Жидачів – Калуш та у самому Жидачеві облаштують однорівневі кільця. Повністю відремонтувати цю ділянку М-12 мають до кінця 2022 року.

Ділянка дороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, яку ремонтуватимуть

Участь у аукціоні взяли три компанії ТОВ «Автомагістраль-Південь», «Онур конструкціон інтернешнл» та Fermak Insaat Taahhut Anonim Sirketi. Найдешевше відремонтувати майже 50 км дороги погодилась турецька компанія «Онур» – 1,48 млрд грн при початковій вартості 1,53 млрд грн.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія «Онур Конструкціон» зареєстрована в Києві. Її власниками є громадяни Туреччини Онур та Ісхан Четінджевіз та львів’янин Олег Фаріон. Саме ця компанія останні кілька років виконує головні ремонти доріг у Львові та області.

Нагадаємо, що «Укравтодор» планує з’єднати Львівську та Луганську області єдиною магістраллю М-30. Дорогу загальною протяжністю 1392,3 км зі Стрия до Ізвариного на Луганщині планують відкрити до 30-ї річниці Незалежності України, яку святкуватимуть 24 серпня 2021 року.