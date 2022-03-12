ООН прогнозує, що Україна не зможе засіяти 20-30% своїх полів або зібрати з них урожай

Через війну Росії проти України світові ціни на продукти харчування та корми можуть зрости на 20%, що, у свою чергу, призведе до збільшення кількості людей, які недоїдають, на 8-13 млн. Про це ідеться в прогнозі Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), що озвучив її гендиректор Ку Донгуй.

Основні побоювання ФАО полягають у тому, що Україна не зможе зібрати врожай, якщо війна затягнеться, а Росія матиме проблеми з експортом.

Україна та Росія забезпечують 19% світового експорту ячменю, 14% експорту пшениці та 4% експорту кукурудзи – це понад третину світового експорту зернових. Тож російська війна в Україні може серйозно загострити продовольчу безпеку в усьому світі.

«Тривожить те, що просідання в світових поставках може підвищити міжнародні ціни на продукти харчування та корми на 8-22% вище від їхнього і без того підвищеного рівня», – сказав Ку Донгуй.

За прогнозами ФАО, від 20% до 30% полів, які використовуються для вирощування озимих зернових, кукурудзи та соняшнику в Україні, не будуть засіяні або залишаться незібраними протягом сезону 2022-2023 років. А інші країни зможуть лише частково покрити очікувану нестачу поставок з України та Росії. Відтак, кількість людей, які страждатимуть від недоїдання, може зрости на 8-13 мільйонів осіб. Найбільше це відобразиться на Азійсько-Тихоокеанському регіоні, країнах Африки на південь від Сахари, Близькому Сході і Північній Африці.

Додамо, що український уряд закликав аграріїв провести посівну кампанію в усіх регіонах, де це можливо, аби забезпечити продовольчу безпеку України. Також наразі заборонений експорт стратегічно важливих продуктів сільськогосподарських товарів.

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