Організатори концерту Imagine Dragons у Києві попередили про велику кількість фальшивих квитків

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Виступ у Києві стане першим концертом Imagine Dragons в Україні.

Організатори концерту популярної музичної американської групи Imagine Dragons, який має відбутися у Києві 31 серпня, попередили про шахрайство. У продажі з ‘явилась велика кількість фальшивих квитків. Компанія GAS concert розповсюдила офіційне звернення на своїй сторінці у Facebook.

«Виступ Imagine Dragons викликав в Україні безпрецедентний ажіотаж ще з дня відкриття продажу квитків, такої кількості людей, що одночасно хочуть придбати квиток на концерт, в Україні досі не було.

Ажіотаж спровокував шахраїв на масове виробництво підробних квитків. Одна із шахрайських компаній – “Консьерж Сервис”, продавала квитки на сайті Olx.ua та зі свого акаунта в Instagram: @_concierg_ще з березня 2018 року», - йдеться у звернені.

Організатори концерту повідомили, що попри те, що діяльність шахраїв давно припинено, але скільки сотень чи тисяч людей придбали фальшиві квитки на концерт Imagine Dragons в Києві – невідомо. Організатори події неодноразово наголошували - купувати квитки можна виключно на офіційних ресурсах. Офіційними розповсюджувачами були сервіси: concert.ua, karabas.com, parter.ua, kontramarka.ua, internet-bilet.ua, ticketsroom.ua, anshlag.com.ua, kasa.in.u.

Тим шанувальникам рок-гурту, які купили квиток на цьому ресурсі, хвилюватися не варто. Проте організатори просять роздрукувати квиток, щоб швидше пройти пропускну систему НСК Олімпійського.

Американський рок-гурт Imagine Dragons дасть масштабний концерт у рамках світового туру на підтримку платівки Evolve. Imagine Dragons з’явилися 2008 року в Лас-Вегасі. 2012 року вийшов дебютний альбом Night Visions з лід-синглом Radioactive. Пісня принесла гуртові світову славу та премію Grammy в номінації «Найкраще рок-виконання». Окрім того, журнал Rolling Stone назвав Radioactive «найбільшим рок-хітом року».

Другий альбом американців Smoke + Mirrors стартував з першого місця чарту Billboard 200. Було продано більше мільйона копій цієї платівки. У Великобританії альбом став останнім рекордсменом по офлайн-продажам перед тим як стримінг додали в офіційні рейтинги.

Третій альбом Evolve вийшов 2017 року. На його підтримку Imagine Dragons поїхали у світове турне, закріпивши за собою статус одного з головних стадіонних гуртів світу. Сингли Believer та Thunder стали безумовними хітами у більшості країн світу.

На рахунку Imagine Dragons більше 20 міжнародних музичних нагород та близько 80 номінацій. Гурт номіновано на дві премії Grammy 2018 року. Imagine Dragons виступали на більшості найбільших фестивалів, включаючи Glastonbury, Reading & Leeds, Lollapalooza тощо.

Виступ на «Олімпійському» стане першим концертом американців в Україні.