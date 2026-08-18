Парк реконструкції розташований біля підніжжя давньоруського городища

Біля Рівного збереглося кілька давньоруських городищ, які досліджують археологи. Біля одного з них – Басівкутівського – збудували парк історичної реконструкції «Оствиця». Тут відтворюють атмосферу поселення X–XII століть: давні житла й господарські споруди, ремесла, зброю та побут. А ще тут можна поплавати озером на давньоруській лоді або скандинавському дракарі.

Басівкутівське городище

Басівкутське городище є памʼяткою археології національного значення, яке датується Х – серединою XII ст. Воно розташоване на території колишнього села Басів Кут, нині це південна околиця Рівного.

Археологи зʼясували, що укріплення збудували на мисі заввишки 7–9 м, який з трьох сторін був оточений заболоченими низинами та заплавою річки, а з південної – ровом. Городище займало 0,4 га, по периметру його оточував вал. У ньому виявили сліди внутрішних деревʼяних конструкцій.

У культурному шарі городища збереглися сліди наземних будівель, камʼяне замощення. Серед археологічних знахідок – гончарний посуд (у тому числі фрагменти північно-причорноморських амфор), залізні знаряддя праці, побутові вироби, зброя та кінське спорядження та прикраси.

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Басівкутське городище (фото Юрія Ойцюся)

Сьогодні побачити, яким могло бути життя в той період, можна зовсім поруч – у парку «Оствиця».

Як відтворюють Русь X–XII століть

Парк «Оствиця» у 2019 році заснував разом з однодумцями Юрій Ойцюсь. Давньоруське містечко відтворене безпосередньо у підніжжі Басівкутівського городища на березі озера. За його словами, Оствиця – це давня назва річки Устя. Її згадки знайшли на давніх картах і дали таку ж назву парку реконструкції, який відтворює давньруський період X–XII ст.

Схема парку (фото ZAXID.NET)

Увійти на територію можна через надбрамну вежу, яку в майбутньому оточать частоколом. На великому дитинці відтворені давні хати, майстерні, господарські будівлі. Тут роблять репліки давньої зброї, прикрас, меблів.

фото ZAXID.NET

Всередині деревʼяних хатинок можна ознайомитися з етнографічними колекціями, давніми ремеслами, зголоситися на квест та майстер-класи з гончарства, травництва, а також постріляти з лука.

фото ZAXID.NET

Для дітей тут додатковою атракцією є кошара з вівцями та нутрії у водоймі. А дорослі можуть перекусити, зокрема, скуштувати пиріжків власної випічки з печі.

Нутрії обідають (фото ZAXID.NET)

Юрій Ойцюсь наголошує, що їхньою метою є не лише дослідження історії, але й відтворення давньої екосистеми в цій локації.

«У радянські часи на цій ділянці осушували болота, виривали котловани для озер. Їх живлять джерела. Колись тут були плавні, піщані дно, прозора вода з рибою. Потрохи ми це все відновлюватимемо», – запевняє засновник парку.

Відтворений давній човен (фото ZAXID.NET)

А ще в Оствиці відтворюють давні човни. Відвідувачі можуть поплавати на репліці скандинавського дракара чи давньоруської лоді. Тут роблять човни-довбанки з суцільного стовбура дерева. «Оствиця» має і старовинні оригінальні зразки таких човнів, яким близько 400 років.

Візит у парк є гарною нагодою не лише побачити археологічну памʼятку, а буквально зануритися в історію Русі.