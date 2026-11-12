Для працівників дошкільної освіти премія співставна з річним заробітком

Щороку освітяни з усіх областей отримують премії від Верховної Ради. Таких премій по 200 тис. грн передбачено 54. Однак у 2026 році винагороду отримають лише 36 педагогів. Очільник парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак повідомив, що чотири області та Київ не подали на нагородження жодного кандидата, а ще три області – лише по одному претенденту.

11 листопада Сергій Бабак написав, що на засіданні комітету винесли проєкт постанови Верховної Ради України про присудження премії Верховної Ради імені Василя Сухомлинського у 2026 році. Цю постанову ВР має ухвалити до кінця року.

Очільник освітнього комітету розповів, що положення передбачає призначення 54 премій щороку: 27 – педагогам, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, та ще 27 педагогічним працівникам, які працюють на інших ланках освіти. У 2026 році ці 27 премій передбачені для педагогів дошкільної освіти.

Кожна область та місто Київ мали право подати дві кандидатури педагогічних представників для відзначення на державному рівні та для того, щоб ці освітяни отримали по 199,6 тис. грн.

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За словами Сергія Бабака, четверо областей та Київ не висунули жодного кандидата, а ще три області – лише по одному претенденту.

Не подали жодного кандидата: Луганська, Сумська, Тернопільська, Чернігівська обласні ради та Київська міська рада.



Лише по одному кандидату запропонували: Донецька, Івано-Франківська та Харківська обласні ради.

«Додає неприємних відчуттів те, що половина педагогів мали бути відзначені у сфері дошкільної освіти. Для працівників дошкільної освіти сума у ​​майже 200 тис. грн співставна з річним заробітком. І обласні ради не можуть подати таких працівників для отримання премії. До того ж, гроші виділяються не з місцевих бюджетів, а з бюджету Верховної Ради України», – додав Сергій Бабак.