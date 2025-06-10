Літо приносить із собою не лише тепло, а й щедрий урожай овочів, зокрема кабачків. Їх настільки багато, що виникає закономірне питання: куди ж їх подіти? Ідеальне рішення – приготувати овочеве рагу. Ви можете змінювати рецепт за своїми вподобаннями, додавати улюблені овочі, спеції чи навіть м’ясо.

Інгредієнти:

кабачок – 1 шт.;

цибулина – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

перець солодкий – 1 шт.;

томат – 1 шт.;

рослинної олії – 2 ст. л.;

солі – ½ ч. л.;

перець до смаку;

часнику – 2 зубчики;

води або бульйону – 100 мл;

петрушка (за бажанням).

Спосіб приготування:

Спочатку підготуйте овочі: добре промийте їх, обсушіть і наріжте кубиками. Цибулю та моркву очистьте, а шкірку з кабачка знімати не потрібно. Почніть з обсмаження цибулі на рослинній олії, а коли вона стане прозорою, додайте моркву і продовжуйте смажити, час від часу помішуючи, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Коли овочі підрум’яняться, додайте до них нарізані перець і помідори. Накрийте кришкою і тушкуйте, щоб овочі стали м’якими. Потім всипте кабачки, приправте сіллю, перцем і подрібненим часником, ретельно перемішайте.

Для більш насиченого смаку долийте трохи води або бульйону, накрийте кришкою й тушкуйте на повільному вогні до готовності. Якщо овочі виділили багато соку, рідину можна не додавати або зменшити її кількість. Подавайте страву, посипавши свіжою подрібненою петрушкою.