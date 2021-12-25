Поліція Великої Британії 25 грудня затримала озброєного чоловіка на території Віндзорського замку. Там королева Єлизавета ІІ разом із родиною святкувала Різдво.

Поліцейські затримали озброєного чоловіка одразу, як той проник на територію замку. Як пише ВВС, ним виявився 19-річний мешканець Саутгемптона. Його мотиви невідомі.

Чоловік не заходив у будівлі, а члени королівської сім'ї були поінформовані про небезпеку, заявили поліцейські. Його заарештували за проникнення на територію, яка охороняється, та володіння зброєю.

Раніше королева Єлизавета ІІ через поширення штаму коронавірусу «Омікрон» вирішила не відзначати Різдво у своєму маєтку у Сандрінгемі. Натомість вона залишилася святкувати його разом із королівською родиною у Віндзорському замку.