Більшість демократів у Палаті представників не підтримали законопроєкт

Палата представників США проголосувала за ухвалення бюджету на оборону країни у 2025 році. Втім, у нього не увійшло положення про продовження ленд-лізу для України, повідомила у четвер, 12 грудня, посолка України в США Оксана Маркарова.

Рішення про ухвалення оборонного бюджету (NDAA) підтримав 281 конгресмен, ще 140 проголосували проти – зокрема, проєкт бюджету не підтримали 124 представники Демократичної партії та 16 республіканців. Наступного тижня за ухвалення оборонного бюджету мають голосувати Сенатори США.

Водночас документ про бюджет на оборону країни містить три положення про Україну:

ст. 1303, яка продовжує дію заборони на фінансування дій, які могли б призвести до визнання окупованих територій України російськими;

ст. 1534, яка затверджує співпрацю з Україною для покращення та розробки озброєння на основі штучного інтелекту;

ст. 6411 – низка військових установ США зобов’язується підготувати доповіді про фінансування Росією актів міжнародного тероризму.

«Варто зауважити, що фінансування на потреби “Ukraine Security Assistance Initiative” (USAI) на 2025 фінансовий рік, було передбачено в тогорічному NDAA в розмірі 300 млн доларів. Також слід звернути увагу, що у цьому році законопроєкт NDAA, затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, і Посольство України в США активно адвокатувало його, однак законопроєкт, затверджений Палатою представників не містив такого положення», – повідомила Оксана Маркарова.

За словами посолки, українське представництво продовжує вести роботу зі збереження механізму ленд-лізу. Зокрема, проєкт передбачається у двопартійному та двопалатному законопроєкті «Stand with Ukraine Act».

Зазначимо, механізм ленд-лізу надає президенту США ширші повноваження щодо надання зброї та іншої допомоги. Так США можуть постачати зброю в Україну швидше і без зайвої бюрократії.