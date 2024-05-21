Палац Потоцьких в Івано-Франківську є пам'яткою місцевого значення

Департамент інвестиційної політики міськради Івано-Франківська 17 травня підписав договір на капітальний ремонт і реставрацію корпус колишнього палацу Станіслава Потоцького на вул. Шпитальній, 5. Про це ідеться на сайті електронних закупівель Prozorro.

Переможцем торгів стало ТОВ «Ніккос», зареєстроване у Верховинському районі. Воно отримає за роботу майже 27,5 млн грн. У торгах також взяли участь ще дві фірми – ТОВ «Експерт-Реставрація» з Франківська і ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Західспецбуд» з Коломийського району. Ці дві фірми запропонували виконати роботи за менші суми – 24,1 і 24,4 млн грн, проте їх пропозиції відхилені через неправильно заповнену тендерну документацію.

Торги відбулися ще 26 квітня. А 13 травня Західне відділення держаудитслужби розпочало моніторинг закупівлі, що триватиме до 23 травня. Утім, 17 травня замовник і визначений на торгах переможець вже підписали договір.

ТОВ «Ніккос» має виконати роботи до 1 жовтня 2024 року. Колишній хірургічний корпус гарнізонної лікарні, що є частиною комплексу палацу Потоцьких, мають відреставрувати і пристосувати під конгрес-центр.

ТОВ «Ніккос», за даними сервісу YouControl, зареєстроване 16 років тому в селі Білоберізка Верховинського району на Івано-Франківщині. Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель. Його власником є Руслан Мицканюк з Чернівецької області, а директором – Михайло Вережак.

Хоча фірма заснована давно, тільки 2023 приніс їй перші великі державні замовлення, що вона отримує дотепер. Уперше ТОВ «Ніккос» перемогло на торгах від Івано-Франківського міськвиконкому у травні 2023 року, потім – у жовтні. Паралельно фірма вигравала тендери на ремонти в Білоберізській сільраді. У 2024 році вона отримала через Prozorro два замовлення від НЕК «Укренерго», а тепер – найбільше замовлення від влади на 27,5 млн грн.

Додамо, що і Руслан Мицканюк, і Михайло Вережак є фігурантами судових справ. У першого Білоберізька сільська рада за допомогою прокуратури намагалася витребувати повернення земельної ділянки. А другий підозрюється в порушенні ведення податкового обліку.

Руслан Мицканюк також є лісничим «Путильського лісового господарства» ДП «Ліси України».

Палац Потоцьких в Івано-Франківську – пам’ятка місцевого значення. Її комплекс збудований у 1672-82 роках і добудовувався у 1980-х роках.

Реставрація корпусу палацу відбувається в межах проекту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів (SRER)», що реалізується ПРООН за підтримки проекту міжнародної співпраці ReACT4UA, що фінансується урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.