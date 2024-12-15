Папа Франциск назвав українців та росіян братами

Папа Римський Франциск відвідав французький острів Корсика. Там глава Римо-католицької церкви під час недільної молитви за мир помолився не тільки за українців, а й за росіян. Про це у неділю, 15 грудня, повідомляє Vatican News.

Зазначається, що Папа Франциск у своїй молитві просив мир для Палестини, Ізраїлю, Лівану, Сирії та всього Близького Сходу. Також Папа Франциск помолився за мир для України та Росії, назвавши жителів країн «братами».

«Довгоочікуваний мир для українського народу і російського народу [...] Вони ж брати, двоюрідні брати. Хай порозуміються! Війна – це завжди поразка. Миру всьому світу!», – цитує Vatican News Папу Франциска.

Зазначимо, що вислови Папи Франциска щодо російсько-української війни неодноразово викликали критику в Україні. У лютому 2024 року в інтерв’ю швейцарським ЗМІ глава Римо-католицької церкви заявив, що Україна повинна мати мужність підняти «білий прапор» і домовитися про припинення війни з Росією.

У серпні 2023 року понтифік закликав російську молодь «ніколи не відмовлятися від спадщини великої Росії», що також викликало обурення в українському суспільстві. Зокрема, МЗС України наголосило, що саме такою «імперіалістичною пропагандою» Росія виправдовує вбивства мирних українців і знищення сотень українських міст.

Крім того, у липні 2023 року, закликаючи Росію поновити зернову ініціативу, Папа Франциск назвав росіян братами. А коментуючи обстріли зернової інфраструктури в українських портах, він не сказав прямо, хто саме їх здійснює.