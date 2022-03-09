Кардинал Конрад Краєвський зустрічається у Львові з переселенцями

9 березня з візитом у Львові перебуває Папський роздавач милостині кардинал Конрад Краєвський. Він приїхав підтримати Україну і надати гуманітарну допомогу. Зокрема, як повідомляє релігійний сайт Credo, з папських рахунків оплачено бензин для вантажівок з продуктами, які 9 березня вирушили зі Львова до Києва.

«Величезна проблема з пальним, із бензином, отож Святіший Отець сьогодні заплатив за проїзд TIR-ів, тобто за пальне для багатьох вантажівок, щоб вони могли спокійно доїхати і повернутися назад до Львова. Так вони допомагають, відвозять харчі до змучених людей у Києві», — зазначив кардинал Конрад Краєвський.

З Польщі на захід України прибуває багато гуманітарної допомоги від європейської спільноти. Все вивантажується на великих складах, опісля фургони вирушають до Києва, до Одеси, на південь.

Папський посланець відвідує осередки, в яких розміщають переселенців. Він вислав Францискові фотографії з кордону, де матері з дітьми чекають на безпечний притулок у Польщі. З ініціативи Папського розподілювача милостині 10 березня у Львові відбудеться екуменічна молитва за мир.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав до миру в Україні та забезпечення гуманітарних коридорів. Він також закликав всіх людей допомагати жінкам і дітям, які тікають з України. В Україну вирушили два кардинали, «щоб служити людям і допомагати».