У понеділок, 21 квітня, у Ватикані в віці 88 років помер Папа Римський Франциск. Для Католицької церкви настав проміжний період, коли папський престол вакантний. Розповідаємо, скільки цей період може тривати, коли і як обиратимуть нового Папу Римського і які ймовірні кандидати на цю найвищу посаду в ієрархії Католицької церкви.

Заповіт Папи Франциска

Папа Франциск – 266-й очільник Ватикану. Він був першим понтифіком за 1300 років, який мав не європейське походження, – Хосе Маріо Бергольйо (ім’я Папи при народженні) народився і виріс в Аргентині. Також він був першим папою-єзуїтом і першим з 913 року Папою, хто обрав собі нове ім'я, якщо не враховувати Івана Павла I, який поєднав два імені, що часто обирають понтифіки.

У середу, 23 квітня, тіло папи Франциска перенесли в базиліку Святого Петра, повідомляє сайт Vatican News. У базиліці з ним можуть попрощатися всі охочі віряни. А поховають понтифіка в суботу, 25 квітня, в базиліці Санта Марія Маджоре, відповідно до його заповіту.

Цей похорон буде винятком, адже більшість понтифіків ховають у Ватикані, а обрана Франциском базиліка розташована поза його межами. Окрім того, Папа заповів, щоб його поховали в одній труні замість трьох, які вкладаються одна в одну, що передбачено кількасотлітнім звичаєм. Також прощання з Франциском, за його останньою волею, пройде без помпезних урочистостей, як це буває зазвичай.

Хто керує Церквою, поки немає Папи

Після смерті понтифіка і до обрання нового глави Католицької Церкви справами керує Колегія кардиналів, яку очолює кардинал-камерленго – один з найвищих посадовців Ватикану. Зараз це американець Кевін Фаррел. Він також відповідає за організацію похорону Папи Франциска.

Водночас Колегія кардиналів не може ухвалювати важливі рішення до обрання нового понтифіка.

Коли збереться конклав

Період 9-денної жалоби за Папою завершиться 29 квітня. Після цього в період ще 1-3 тижнів у Ватикані збереться конклав кардиналів, що обиратиме нового понтифіка.

Як відбувається конклав

Процедура обрання Папи Римського в загальному не змінюється вже близько 800 років. Основні правила такі:

участь у виборах можуть взяти лише кардинали і лише у віці до 80-ти років;

вибори відбуваються у Ватикані і починаються зі святої меси;

кардинали не мають жодного зв’язку зі зовнішнім світом – їм заборонено користуватися телефонами, слухати радіо, дивитися телебачення, до них не пускають сторонніх відвідувачів тощо;

кардинали не можуть залишити Ватикан, допоки не оберуть Папу;

в перший день конклаву відбувається перше голосування, у наступні дні – по чотири голосування, якщо вибори безрезультатні впродовж кількох днів, оголошується денна перерва для молитов;

кардинали мають змінювати почерк під час заповнення бюлетенів, щоб голосування було справді таємним, хоча колись вони, навпаки, мали ставити свій підпис;

для обрання Папи потрібно, щоб кандидат набрав дві третини голосів.

У рідкісних випадках, коли конклав затягується і консенсусу між кардиналами немає, голосувати можуть за двох кандидатів, які мають найбільше голосів, або ж обрати того кандидата, який має абсолютну більшість голосів.

Процедура обрання Папи Римського

Зазвичай у виборах беруть участь 120 кардиналів, проте цього разу їх буде 138 – Папа Франциск лише в лютому призначив кілька нових кардиналів. Зазвичай понтифік за життя обирає кардиналів, які визначатимуть, хто буде його наступником.

Після кожного голосування бюлетені спалюють в пічці в Сікстинській капелі зі спеціальною хімічною речовиною, що забарвлює дим в чорний або білий колір. Білий дим з труби означає, що Папу обрали. Щоб не плутати вірян, білий дим також супроводжується биттям в дзвони. Це нововведення запровадили в 2005 році.

Коли один з кандидатів отримує потрібну кількість голосів, його питають, чи погоджується він стати Папою. Якщо так, він обирає собі ім’я і вдягає папську білу сутану. Кардинали вітають його і обіцяють послух.

Після цього з балкону базиліки Святого Петра оголошують Habemus papam – «Ми маємо Папу», і новий понтифік з’являється перед людьми та дає перше благословення, відоме як Urbi et Orbi – «Місту і світові».

Найдовший і найкоротший конклави в історії

Найдовший конклав в історії тривав 1009 днів – 33 місяці, пише сайт Obozrevatel. Це було після смерті Папи Климента IV в листопаді 1268 року. Участь в ньому взяли 18 кардиналів. Нового Папу обрали лише 1 вересня 1271 року – ним став Тедальдо Вісконті, який прийняв ім'я Григорія X. Кажуть, кардиналів навіть закривали в палаці, аби вони швидше досягли компромісу та ухвалили рішення.

Найкоротшим вважається конклав 31 жовтня 1503 року – тоді Папу Юлія II обрали всього за кілька годин. Також швидко – вже в перший день конклаву – був обраний Папа Пій XII. Обрання Папи Івана Павла II в 1978 році тривало два дні, за які відбулося вісім турів голосування.

Папу Франциска, до слова, кардинали обрали в 2013 році за п’ять днів. Нагадаємо, тоді стався неординарний випадок в історії Церкви – попередник Франциска Папа Римський Бенедикт XVI зрікся престолу через проблеми зі здоров’ям. Він доживав віку в одній з папських резиденцій і помер у 2022 році.

Хто може стати новим Папою

Згідно з правилами, нового Папу Римського можуть обрати з-поміж усіх римо-католиків чоловічої статі. Проте на практиці понтифіка завжди обирають серед кардиналів.

Кардинали-виборці вирішують, чи потрібне продовження реформ, запроваджених попереднім Папою. Також вони спираються на свої погляди – більш консервативні кардинали голосують за таких же кандидатів, прогресивні – за своїх. До слова, у світі зараз є 252 кардинали.

Наразі йдеться про п’ятьох найбільш імовірних кандидатів на очільника Католицької Церкви, пише видання Newsweek. Серед них:

67-річний Луїс Антоніо Тагле з Філіппін, який представляє прогресивний табір і був довіреною особою Папи Франциска;

з Філіппін, який представляє прогресивний табір і був довіреною особою Папи Франциска; 70-річний італієць П'єтро Паролін – державний секретар Ватикану, дипломат з поміркованою позицією;

– державний секретар Ватикану, дипломат з поміркованою позицією; 76-річний Пітер Турксон з Гани – борець за соціальну справедливість, який може стати першим Папою з Африки за 15 століть;

з Гани – борець за соціальну справедливість, який може стати першим Папою з Африки за 15 століть; 72-річний угорець Петер Ердьо – консерватор, послідовник стилю Папи Івана Павла II;

– консерватор, послідовник стилю Папи Івана Павла II; 82-річний Анджело Скола – ще один італієць, фіналіст конклаву 2013 року, традиціоналіст.

Ім’я нового Папи Римського світ, імовірно, дізнається, вже до кінця травня. За умови, що Ватикан не зачепить світова політична турбулентність.