Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск заявив, що хоче поїхати до Києва, але за умови, що зможе відвідати і Москву. Про це він розповів в інтерв'ю La Nacion.

За його словами, він відвідає або дві країни, або не поїде на територію жодної з двох держав.

«Я готовий поїхати до Києва. Я хочу до Києва. Але за умови поїздки до Москви. Я хочу в обидва місця або в жодне», – заявив він.

Він зазначив, що Ватикан не має мирного плану щодо війни в Україні, але є служба миру, в межах якої Ватикан працює, аби покласти край російському вторгненню.

Також Папа Франциск додав, що в нього запросила аудієнцію перша леді України Олена Зеленська, однак візит довелося відтермінувати.

«Пані Зеленська запросила аудієнцію, але зрештою призупинила її через останні вибухи і сказала, що не зупиняє, а відкладає до моменту, коли зможе поїхати», – сказав Папа.

Раніше Папа Римський Франциск попросив президента Росії Владіміра Путіна припинити насильство і смерті в Україні. Він побоюється, що війна Москви проти Києва може призвести до ядерного конфлікту. Також він попросив президента Володимира Зеленського бути відкритим до будь-яких «серйозних мирних пропозицій».

Нагадаємо, на тлі ядерного шантажу президента Росії Володимира Путіна, Папа Римський зробив тривожну заяву про те, що «третя світова» вже нібито почалася. За словами понтифіка, помилково думати, що зараз триває війна лише між Росією і Україною. Також Папа Римський порівняв російську агресію з нацистською Німеччиною.