Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш

Проросійська партія прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша ANO вперше в історії не здобула жодного мандата на виборах до верхньої палати чеського парламенту – Сенату. 72-річний прем’єр назвав результати політсили «катастрофічними». Про це 17 жовтня повідомили «Європейська правда» та Reuters.

Рух висунув кандидатів у 24 із 27 виборчих округів. До другого туру пройшли 13 із них, однак політсила втратила єдине місце в Сенаті, яке захищала на цих виборах. Тепер фракція ANO у Сенаті налічуватиме 14 сенаторів замість 15.

Для партії це перший такий результат в історії, а для чеського уряду – перший такий випадок в історії країни. Для порівняння, на виборах 2024 року рух ANO здобув вісім місць у верхній палаті парламенту.

16–17 жовтня в Чехії переобирали третину складу Сенату, який налічує 81 сенатора. Перед голосуванням Бабіш заявляв про намір змінити баланс сил у верхній палаті парламенту, де більшість утримує прозахідна опозиція.

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За словами Бабіша, тепер на ANO чекає перезавантаження. Прем’єр зазначив, що партії потрібно з’ясувати, чому вона програла, і оцінити роботу своїх членів.

У Чехії нижня палата парламенту – Палата депутатів – домінує в законодавчому процесі, але Сенат відіграє важливу роль в ухваленні конституційних поправок та затвердженні суддів Конституційного суду.

Нагадаємо, у грудні 2025 року новопризначений прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш виступив проти використання заморожених російських активів на користь України. Він також критикував військову допомогу Києву та заявляв, що Україна не готова до вступу в Європейський Союз.

Після приходу до влади коаліційний уряд Бабіша припинив пряму державну військову підтримку України у війні проти Росії.