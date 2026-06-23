Однак обрізування та прищипування потрібні не всім сортам

Болгарський перець потребує не лише поливу та підживлення, а й правильного формування куща. Ця процедура допомагає рослині спрямовувати поживні речовини на утворення плодів, а не на надлишкову зелену масу. Як правильно пасинкувати перці, пише УНІАН.

Однак обрізування та прищипування потрібні не всім сортам. Щоб отримати рясний урожай, важливо враховувати особливості конкретного перцю та дотримуватися кількох простих правил.

Навіщо видаляти коронний бутон

Перша квітка, яка з'являється у місці першого розгалуження стебла, називається коронним бутоном. Багато городників рекомендують видаляти його ще на ранньому етапі розвитку.

Якщо залишити цей бутон, рослина може витрачати значну частину поживних речовин на формування одного плоду, що нерідко призводить до зменшення кількості зав'язей і загального врожаю.

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Коли проводити формування

Першу процедуру проводять тоді, коли розсада досягає приблизно 15–20 сантиметрів у висоту і на стеблі утворюється перша розвилка.

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Після висаджування у відкритий ґрунт або теплицю кущі оглядають повторно. Видаляють слабкі пагони та квітки, які заважають розвитку основних плодоносних гілок.

Які пагони варто прибирати

На кущах рекомендують видаляти пагони без зав'язей, а також гілки, що ростуть усередину крони. Це покращує провітрювання та зменшує ризик розвитку грибкових захворювань.

Нижні листки поступово обрізають до першої плодової розвилки, особливо якщо рослини ростуть у теплиці або в умовах підвищеної вологості.

Особливості різних сортів

Низькорослі та карликові сорти зазвичай не потребують пасинкування. Такі рослини самостійно формують компактні кущі та добре плодоносять без додаткового втручання.

Середньорослі сорти можна частково формувати, залишаючи кілька сильних пагонів. Це дозволяє отримати більшу кількість плодів.

Високорослі сорти також не завжди потребують обрізування. Якщо виробник зазначає, що рослина не схильна до сильного розгалуження, надмірне видалення пагонів може навіть знизити врожайність.

Коли варто видаляти нижнє листя

У вологу погоду нижні листки часто стають причиною поганого провітрювання кущів. Через це підвищується ризик появи грибкових хвороб.

Обрізування проводять поступово, видаляючи лише кілька листків за один раз, щоб не спричинити сильний стрес для рослини.

У посушливий період нижнє листя частково захищає ґрунт від перегрівання та швидкого випаровування вологи, тому повністю його прибирати не варто.