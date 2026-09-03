Вартість таких послуг становила 7,5 тис. євро з людини

Працівники Служби безпеки України викрили пастора однієї з релігійних громад Києва в незаконній організації та переправленні військовозобов’язаних через кордон на Буковині. Про це повідомили в управлінні СБУ в Чернівецькій області у четвер, 3 вересня.

Пастор – уродженець Буковини, однак наразі проживає на Київщині, де очолює громаду однієї з християнських церков. Священнослужитель розробив і організував схему переправлення чоловіків за кордон. До неї він залучив ще двох членів церкви – 28-річного старшого диякона та 40-річну парафіянку.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Спільники пастора шукали військовозобов’язаних, які намагалися уникнути призову. Також вони викрадали з військових частин уже мобілізованих чоловіків. Пастор особисто відвозив ухилянтів до Чернівецької області, де вони мали пішки перейти україно-румунський кордон поза межами пунктів пропуску.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Маршрути він обирав ретельно, в обхід блокпостів. Для прикриття використовував різноманітні посвідчення громадських та волонтерських організацій. Вартість таких послуг становила 7,5 тис. євро з людини.

Оперативники СБУ затримали організатора в березні під час перевезення чергової групи військовозобов’язаних у напрямку держкордону. Пізніше також затримали його спільників. Усім трьом оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Їм загрожує до 9 років позбавлення волі.