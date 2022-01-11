Патрульний (ліворуч) та 21-річний юнак (праворуч), який хотів накласти на себе руки

У вівторок вночі, 11 січня, до поліції надійшло повідомлення, що молодий львів'янин під час прямого ефіру в Instagram попрощався зі своїми друзями і заявив, що накладе на себе руки. Дівчина, яка дивилася трансляцію, подзвонила на 102, однак вона не знала, де саме перебуває юнак. У прес-службі поліції повідомили, що двом патрульним вдалося впізнати на відео парк, з якого хлопець вів трансляцію.

Інцидент трапився близько 04:00 ночі. 21-річний львів'янин під час прямої трансляції в Instagram повідомив, що не хоче більше жити і попрощався з усіма своїми друзями. Його подруга, яка дивилася відео одразу повідомила поліцію. Дівчина не знала, де б міг бути її знайомий, тому вона скинула патрульним скріншот з відео.

На фото було видно, що юнак перебуває у парку. Поліцейські Олександр Савицький та його напарник Віктор Жовтанецький, упізнали, що це парк Залізна Вода. Вони виїхали на місце, однак юнака там вже не було. Під час огляду сусідніх вулиць патрульні знайшли хлопця з порізаною рукою на вул. Стуса.

Юнак намагався приховити поранену руку від патрульних. На відео з нагрудних камер поліцейських видно, що хлопець перебуває у пригніченому стані, він розповів правоохоронцям, що має проблеми, з якими не може дати собі ради. Після того, як патрульні перев'язали хлопцеві руку бинтом, він їм подякував за те, що його таки знайшли. Які саме проблеми змусили львів'янина до спроби самогубства – поліція не розголошує, але ZAXID.NET стало відомо, що хлопець мав проблеми з роботою.

21-річного львів'янина патрульні відвезли у лікарню.