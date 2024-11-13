У Львові відбудеться неймовірний концерт

Пориньте в атмосферу неймовірного сяйва тисячі свічок та насолоджуйтеся чарівними мелодіями світових легенд: Адель, Андреа Бочеллі, Пол Маккартні, Енніо Морріконе, Ед Ширан, Елвіс Преслі, Френк Сінатра та багатьох інших.

18 листопада у Львівській філармонії відбудеться вечір легендарних світових хітів при свічках. Початок о 19:00, повідомили організатори.

«Подаруйте собі та близьким миті щастя та позитивні емоції. Усі гості отримають ігристе та солодкий подарунок», – додають організатори.

Легендарні хіти виконуватимуть солісти: Павло Табаков, Петро Радейко, Ліліана Раврух, Роман Милян, Вікторія Сивоус. Арфа – Іванна Гетто. У супроводі найвидатніших віртуозів інструментальної музики ансамблю «Високий замок».

Забронюйте найкращі місця прямо зараз в касі філармонії або онлайн за посиланням.