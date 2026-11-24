Постачання ракет до американських ЗРК мало б розпочатися ще у вересні, проте жоден пакет досі не затвердив очільник Пентагону

Міністр оборони США Піт Гегсет досі не погодив постачання Україні 60 ракет до систем ППО Patriot, виділення яких вже затвердив Вашингтон. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на двох українських посадовців та обізнане з ситуацією джерело.

Частину з 60 ракет PAC-3 та PAC-2 зберігається в європейських арсеналах та фінансується західними союзниками України. Втім, оскільки ракети є американського виробництва, США мають схвалити їхній експорт та реекспорт.

Зазначається, що до незавершених поставок входять PAC-3, постачання яких було заплановане на період з вересня по грудень 2026 року. Вісім із них мали надійти до України у вересні, по 10 – у жовтні та листопаді, а ще 12 – у грудні. Крім того, раніше погодили передачу Україні близько 20 перехоплювачів PAC-2.

Втім, за даними співрозмовників FT, жодну з поставок досі не затвердив Пентагон. Газета також повідомила, що у Пентагоні затримують ініціативу щодо схвалення Сполученими Штатами ліцензії на виробництво Україною власних перехоплювачів для Patriot.

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Як стверджує речник Пентагону Шон Парнелл, політика США щодо підтримки України не змінилася. За його словами, відомство продовжує роботу над прискоренням трансатлантичної промислової співпраці щодо систем Patriot з європейськими партнерами та Україною, але відмовився від додаткових коментарів щодо конкретних поставок.

Нагадаємо, на початку листопада «Європейська правда» з посиланням на посадовця американського Держдепу повідомила, що постачання Україні ракет для систем Patriot, продаж яких погодив Державний департамент США, може тривати до четвертого кварталу 2033 року. За даними співрозмовника медіа, якщо угоду про постачання 500 ракет таки укладуть, постачання розпочнуться лише через 7 років.