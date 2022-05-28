Окупанти врахували свої помилки під Києвом, а тому просуваються обережніше й не відходять далеко від джерел постачання

За оцінкою фахівців Пентагону, просування військових держави-терориста Росії на українському Донбасі пов'язане зокрема з географією місцевості й близькістю до РФ. Окупанти тепер просуваються обережніше й остерігаються відходити надто далеко від джерел постачання. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, пише «Громадське».

Кірбі нагадав, російські війська під час спроби атакувати Київ у перші дні вторгнення не розрахували свої можливості заправитися, прогодувати себе й поповнити запаси.

«На Донбасі інша місцевість. Вона більш плоска. Вона більш відкрита. Там багато полів, маленьких сіл і міст. І оскільки Донбас на крайньому сході України, він ближче до Росії і ближче до їхніх органічних каналів постачання та можливостей», – сказав він.

Речник Пентагону зазначив, що росіяни пам'ятають досвід з-під Києва, тож остерігаються заходити надто далеко вперед від своїх джерел постачання.

«Частково це пов’язане з географією – близькістю до РФ та особливостями території. Чому росіяни лише поступово просуваються, це звісно, через український опір, але також і тому, що вони не хочуть відійти надто далеко від джерел постачання», – пояснив Кірбі.

У Пентагоні також вважають, що окупанти не змогли розв'язати проблеми з командуванням та інтеграцією повітряних сил із наземними.

Нагадаємо, за оцінками Пентагону, попри величезну перевагу в чисельності, російські війська на Донбасі досягли лише незначного прогресу. Ці здобутки РФ компенсуються досягненнями України на інших напрямках, особливо навколо Харкова.